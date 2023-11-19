Куда ездили российские туристы в 2023 году

Российский союз туриндустрии (РСТ) сообщил, что с января по сентябрь россияне совершили семь миллионов поездок за рубеж.

«Россияне с января по сентябрь совершили 7,06 миллиона зарубежных поездок с целью туризма, что на 50,2% больше, чем за тот же период 2022 года (4,7 миллион а), но вдвое меньше, чем в допандемийном 2019 году (14,08 миллиона). Общее число выездов за рубеж со всеми целями с января по сентябрь составило 21 миллион. Это на 23% больше, чем за первые девять месяцев 2022 года (17,1 миллиона)», – говорится в сообщении РСТ.

Тройка лидирующих туристических направлений не изменилась по сравнению с 2022 годом – это Турция (3,4 миллиона поездок), ОАЭ (922,6 тысячи), Египет. (739,2 тысячи). Все три страны приняли значительно больше российских туристов, чем годом ранее – на 24%, 68% и 50,7% соответственно.

Среди остальных стран в первой десятке изменения есть. Вернулись в лидеры Таиланд (519,7 тысячи) и Китай (135,9 тысячи), ушли Мальдивы и Сербия. Во вторую десятку наиболее популярных у российских туристов сран вошли Шри-Ланка (81,5 тысячи поездок), Мальдивы (72,3 тысячи), Киргизия (55,8 тысячи), Сербия (50,2 тысячи) Индия (45,2 тысячи), Катар (43,3 тысячи), Грузия (33,7 тысячи), Израиль (27,7 тысячи), Оман (18,2 тысячи), Таджикистан (15,9 тысячи).

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«Рост показывают те страны, куда выполняются прямые рейсы из России. На пограничном контроле в российских аэропортах для статистики фиксируется первый пункт посадки самолета независимо от того, куда на самом деле направляется человек – даже если в его билете указана конечная точка маршрута. Поэтому в данных Пограничной службы РФ по итогам девяти месяцев выезд в те страны, куда российские туристы летят стыковочными рейсами, обозначен нулями», – поясняет Дмитрий Горин, вице-президент Российского союза туриндустрии.

Как подчеркивает эксперт, именно появление или расширение прямой перевозки с учетом низкой базы прошлого года позволило показать колоссальный рост турпотока Таиланду, Китаю, Шри-Ланке, Кубе, Индии, Грузии, Тунису, Марокко и другим странам.