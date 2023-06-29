Куда можно улететь из России прямым рейсом? Советы путешественницы

Эксперт назвала четыре страны, куда проще всего добраться россиянам.

Путешествовать прямыми рейсами часто дешевле и удобнее всего. И сегодня есть не так мало стран, куда можно отправиться именно таким способом. Эксперт по путешествиям, тревел-блогер Яна Грицева рассказала Russian Traveler о четырех направлениях для отдыха, куда достаточно купить всего один билет — и оказаться на месте.

1. Турция

Турция — одно из самых любимых зарубежных направлений россиян. Правда, большинство предпочитает просто бронировать номер в отеле с системой «All Inclisive» и проводить целые дни на пляже или в бассейне на территории. Но есть и другой способ отдохнуть в Турции — арендовать машину и начать свое путешествие.

Яна Грицева тревел-блогер, автор Telegram-канала «Блондинка с чемоданом» «В этой стране есть много красивых и интересных мест. Поэтому не стоит ограничиваться одним: можно взять авто и отправиться в поездку по стране, ведь в каждом ее уголке есть что-то уникальное, что стоит увидеть».

Например, за две-три недели в Турции можно можно посетить такие города:

Анталья. Здесь обязательно стоит посетить старый город Калеичи, который удивит своими узкими улочками и историческими достопримечательностями.

Каш. Его называют маленькой жемчужиной Турции: вы найдете уютные улицы, по которым приятно прогуляться, красивые пляжи и атмосферу спокойствия.

Капуташ. Там находится один из самых красивых пляжей страны с чистым песком и кристально чистой водой.

Каякёй. Город-призрак, где в прошлом жили греки: сейчас по его развалинам, пустующим с 1923 года, любят гулять туристы.

Измир. Город, прозванный турецким Питером, предлагает богатую ночную жизнь с множеством баров, клубов и модных заведений.

Каппадокия. Одно из самых красивых мест в мире, где можно полетать на воздушном шаре. Впрочем, только этим ограничиваться не стоит: здесь много других интересных мест, как, например, деревушка Гёреме с ее уникальными пейзажами.

Памуккале, который славится своими известковыми террасами, и древний Иераполис, богатый археологическими достопримечательностями.

Стоимость авиабилета из Москвы в Анталью в июле начинается от 12 000 рублей.

Аренда машины на пять дней в Турции в среднем обойдется в 15 000 рублей (с полной страховкой), а бензин — в 12 000 рублей.

Каппадокия, Турция Фото: Unsplash

2. Узбекистан

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Узбекистан — солнечная и гостеприимная страна с неповторимым колоритом. Она славится своей уникальной архитектурой: вы сможете увидеть величественные медресе, минареты, площади и памятники, которые оставят незабываемые впечатления. Кроме того, в Узбекистане можно вкусно поесть — попробовать знаменитый плов, и устроить шопинг, поскольку цены там ниже, чем в России. Полететь туда, как и в Турцию, можно без визы, стоимость авиабилета из Москвы в Ташкент в июле составит от 9 970 рублей.

площадь Регистан, Самарканд Фото: Igor Antipov

3. Марокко

Марокко — страна контрастов, где современные города переплетаются с древними крепостями, а пустынные дюны Сахары соседствуют с горными вершинами Атласа. Проведя отпуск в Марокко, вы можете познакомиться с исламской культурой и попробовать местную кухню с ее ароматными специями и традиционными блюдами по древним рецептам.

Путешествуя по Марокко, блогер советует посетить несколько мест:

Медина Феса — одно из самых захватывающих мест в стране. Старая часть города, окруженная стенами, является историческим и культурным центром. Там туриста ожидают узкие улочки, оживленные базары, мечети и древние здания, пропитанные атмосферой старинного востока.

Эссуэйра. Этот маленький город, расположенный на побережье Атлантического океана, поражает своей красотой. Сюда приезжают, чтобы насладиться неповторимой атмосферой живописного арабского портового города. Именно здесь были сняты некоторые сцены популярного сериала «Игра престолов».

Мыс Спартель. В этом месте сходятся волны Атлантического океана и Средиземного моря. Здесь вы сможете насладиться потрясающими видами на море, побродить по скалам и отведать местные деликатесы в ресторанах с видом на океан. Это настоящий оазис спокойствия и красоты.

Пустыня Сахара. Путешествие в Сахару — это незабываемый опыт. Вы сможете прокатиться на верблюдах, насладиться восходом и закатом солнца в бескрайних песчаных дюнах и ощутить истинную гостеприимность берберских племен, живущих в этом районе.

Шефшауэн. Этот город называют «голубой жемчужиной Марокко»: дома, улицы и лестницы в нем выкрашены в разные оттенки синего цвета.

Уарзазат и Atlas Studios. Если вы любите фильмы, то в Марокко определенно стоит посетить крупнейшую в мире киностудию. Здесь снимали многие известные фильмы, например, «Гладиатор». А рядом с Уарзазатом находится древний город-крепость Айт-Бен-Хадду, который служил фоном для съемок сериалов «Игра престолов» и «Клон».

Стоимость авиабилета из Москвы в Марракеш в июле начинается от 38 400 рублей.

Синие дома в Шефшауэне, Марокко Фото: Unsplash.com

4. Республика Беларусь

Беларусь — это идеальное место для смены обстановки на несколько дней. Она расположена совсем близко к России, что делает путешествие удобным и недорогим. Кроме того, страна славится своей чистотой и красотой, натуральными и свежими продуктами и доступными ценами.

По приезде в страну Яна Грицева посоветовала посетить несколько локаций:

Мир. Маленькая деревушка, привлекающая туристов Мирским замком XVI века. Здесь вы сможете погрузиться в атмосферу старины и даже попробовать пострелять из ружья в компании рыцарей. Мир — уединенное место с красивой природой, где можно насладиться спокойствием.

Несвиж. Несвижский дворцово-парковый комплекс с крупнейшим ландшафтным парком считается красивейшим местом в республике и одной из самых популярных достопримечательностей страны. Поездке сюда стоит посвятить целый день.

Беловежская пуща и Брест. Хоть эти места находятся немного далеко от Минска (326 километров), они точно заслуживают внимания. Беловежская пуща — это уникальный природный заповедник, где можно встретиться с зубрами и полюбоваться живописными пейзажами. Брест, в свою очередь, известен своей исторической значимостью и красивыми архитектурными сооружениями.

Хатынь. В часе езды от Минска находится деревня Хатынь — место, которое оставляет сильное впечатление на посетителей. Это мемориальный комплекс, посвященный событиям Второй мировой войны. Хатынь стала символом мужества и страданий народа, здесь заживо сожгли 149 жителей.