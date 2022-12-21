Куда можно выгодно купить новогодние туры в декабре?

Вице-президент Альянса турагентств дал советы тем, кто еще не успел приобрести путевки.

Те, кто не успел купить туры на новогодние праздники, еще могут найти выгодные варианты в декабре. Об этом заявил вице-президент Альянса турагентств (АТА) Алексан Мкртчян в беседе с радио Sputnik.

«Есть, например, Египет. Туда еще можно успеть купить тур за разумные деньги: можно за 100 тысяч рублей на двоих полететь на Новый год из той же Москвы на неделю, включая перелет, проживание, питание, страховку», — рассказал он.

Каир, Египет Фото: Unsplash

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Кроме того, можно купить недорогие туры в города южной и центральной России — особенно те, где сейчас временно закрыты аэропорты. К примеру, в Крыму началась большая распродажа путевок, и можно найти отели с проживанием всего за 2000 – 3000 рублей в сутки на двоих. А жители регионов могут отдохнуть в Москве: в пределах Садового кольца можно найти «хороший отель за 3000 – 4000 рублей в сутки на двоих».

Ближе к концу декабря, по словам эксперта, в продаже появятся горящие туры. По России это могут быть распродажи путевок в Северную Осетию и Дагестан. А из зарубежных направлений, скорее всего, будут Анталья, Стамбул и Египет.

«Скидки могут достигать 20-30% в зависимости от направления», — заключил Алексан Мкртчян.

Ранее эксперты назвали самые дорогие направления для путешествий.

Рейтинг возглавили Африка, Антарктида и острова Океании (Новая Зеландия, Новая Гвинея, Гавайи, остров Пасхи и другие). В этом году туристы потратили на поездки по этим направлениям на 44% больше, чем в любые другие страны.