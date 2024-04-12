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Куда недорого поехать на майские праздники?

Фото: Павел Сагайдак / фотохостинг rtraveler.ru

Краснодар, парк Галицкого

Эксперты назвали лучшие бюджетные направления по стране.

Эксперты назвали самые бюджетные среди популярных направлений на майские праздники. Ими оказались Краснодар, Самара и Владикавказ, рассказали аналитики сервисов МТС Travel и Bronevik.com.

По их данным, спрос на бронирования отелей в мае по сравнению с прошлым годом вырос на 20%. 

«В тройку лидеров по количеству бронирований внутри России, помимо Санкт-Петербурга, вошли Москва и Казань — суммарно на них приходится почти треть от всех бронирований на майские праздники», — отмечается в исследовании.

Средний чек на проживание в российских отелях в период майских праздников вырос на 10% и составил 5 400 рублей в сутки. Среди популярных туристических городов самым бюджетным оказался Краснодар — средняя стоимость за ночь там составила 3 600 рублей. Сутки проживания в Самаре будут стоить в среднем 4000 рублей, а во Владикавказе — 4200 рублей.

Среди зарубежных направлений самыми популярными для поездок на майские праздники оказались Беларусь, Турция, Азербайджан, ОАЭ и Таиланд.

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