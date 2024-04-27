Где отдохнуть на майские праздники всей семьей?

Этнографический парк-музей, старинная усадьба и гостиничный комплекс.

Этнографический парк-музей «Этномир»

28 апреля в парке-музее «Этномир» стартует марафон майских праздников. До 12 мая на площадке – сразу два события — «Этномир» и «Ретрофест». Посетителей ждет карнавал культур и традиций народов и путешествие на 100 лет назад!



Первые праздничные выходные мая в парке-музее удастся посетить пять континентов. Закрутиться в вихре красок и ритмов во время многонациональных шествий, концертов и вечеринок! Без перелетов поучаствовать в народных играх стран Азии, Америки, Африки. Познакомиться с традициями индейцев. Узнать смысл узоров мехенди, а потом — повторить один из них на себе. Приоткрыть будущее с помощью гаданий, после чего создать на счастье куклу-оберег. Понять, что чувствуют йоги, стоя «на гвоздях». Или — передать окружающим ритм сердца — во время мастер-класса по игре на африканских барабанах. Зарядиться позитивом на шоу огня или ходулистов. Открыть для себя новые вехи мировых цивилизаций.

В парке-музее можно будет найти все, чтобы перезагрузиться и с 9 мая начать 4-х дневный вояж во времени на «Ретрофест». Атмосфера XX века будет во всем – от ретроавтомобилей, модных образов до экскурсий, концертов и мастер-классов. Где еще удастся научиться лепить те самые пельмени или варить суп с лапшой, ароматом которого окутано детство? Поиграть в «Море волнуется раз» и «Городки». Поуправлять машинками на пульте, которые были голубой мечтой, или стать «чемпионом двора» по шахматам или настолкам. Сделать снимки в фотозонах или Музее СССР. Место встречи — как всегда — «Этномир».

Гостиничный комплекс «Ямская слобода»

Курорт Завидово располагается на границе Московской и Тверской областей на берегу Волги. Менее часа по скоростной трассе М11 – и вы в заповедном месте с прекрасной экологией.



Завидово привлекает гостей первозданной природой, разнообразной инфраструктурой для жизни, семейного отдыха, бизнеса и занятий спортом. Гостиничный комплекс «Ямская слобода» находится в самом сердце курорта Завидово в окружении природного парка «Ямской лес». Это хороший выбор для семейного отдыха на майские праздники.



Комплекс включает в себя два корпуса гостиницы, кемпинг, глэмпинг, клуб активного отдыха «Зарница» с тиром, пейнтболом, лазертагом и различными сценариями игр, детский клуб «Завидное детство», среднеазиатский ресторан Mizu и Трактир с русской кухней. А также две бани и сауну.



«Ямская слобода» — прекрасное место для досуга с детьми: водоём, батут, качели, кролики, горка, прокат велосипедов и самокатов, лес, свежий воздух — что ещё нужно для счастья? Комфортабельные номера гостиницы или уютные домики, окружённые лесом во всей своей красе, ждут вас!

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Усадьба Гребнево

Весна уже наступила, а вместе с ней скоро придут и майские праздники. Если вы ещё не определились, куда отправиться в отпуск в это время, у нас для вас отличное предложение! Усадьба Гребнево – это уникальное историческое место, расположенное на берегу Барского пруда.



Здесь вы сможете насладиться прекрасной природой, отдохнуть от городской суеты и провести первые теплые дни в уютной атмосфере. В нашей усадьбе нравится всем — и взрослым, и детям. Конечно, ведь такое количество совместных развлечений всегда оставляет много положительных воспоминаний и эмоций в семье. Это веревочный парк для активного времяпрепровождения маленьких гостей, прокат велосипедов и квадроциклов.

А вы когда-нибудь наблюдали за природой посреди пруда? У нас вы можете отправиться в приключение на лодках и катамаранах. Пейзажи вокруг великолепны! В Гребнево исполняется мечта каждого ребенка – прогулка верхом на лошадях. А если это сделать в компании с мамой и папой? Впечатления незабываемые! Май — это маленькое начало большого летнего сезона. Проведите это время с самыми близкими.

Cosmos Collection Izumrudny Les

Это идеальное место для тех, кто хочет насладиться природой, находясь в уютной обстановке современного пятизвёздочного отеля. Расположенный в живописном уголке Московской области, отель предлагает гостям 137 номеров различных категорий, начиная от уютных «студио» и заканчивая роскошными виллами.



На территории отеля есть всё необходимое для полноценного отдыха и расслабления: 6 ресторанов с авторской, европейской, итальянской и русской кухней.



Велнес& Спа, банный комплекс, спортивный комплекс с термальной зоной, тренажёрным залом и бассейном, торговая галерея, конгресс-холл с кинотеатром и бильярдной комнатой, сафари-парк, конноспортивный клуб, прокат, детский клуб, детские площадки и панда-парк.