Куда отправиться на Новый год: от Сочи до Подмосковья

Сделали подборку самых интересных мест и предложений: где и как праздновать Новый год.

Горные настроения

Что там: курорт «Газпром Поляна» – это всесезонный семейный курорт, расположен в поселке Эсто-Садок. В состав входят два гостиничных комплекса, «Гранд Отель Поляна» и «Поляна 1389 Отель и Спа». У каждого большая живописная закрытая (охраняемая) территория.



В составе курорта — две вершины Альпика и Лаура, еще Лыжно-биатлонный комплекс «Лаура», единственная в России олимпийская санно- бобслейная трасса, ТРЦ «Галактика», горнолыжные комплексы «Альпика» и «Лаура», SPA-комплексы, медицинский и косметический центры и другие объекты.

Горнолыжная инфраструктура курорта – комплекс канатных дорог и горнолыжных трасс мирового уровня. На курорте работают 15 современных канатных дорог, в том числе одна из самых протяженных в России 3S, одна кабина которой рассчитана на перевозку 30 человек. Канатные дороги — закрытые гондольные и открытые кресельные, работают круглый год. На курорте представлено более 38 трасс всех уровней сложности: и зеленые, и синие, и красные, и черные.

Новогодние каникулы на курорте «Газпром Поляна» – это сочетание рождественской магии, современных технологий и уюта зимних гор. Пятизвездочные отели приглашают своих гостей окунуться в мир инноваций и волшебства, созданные специально для семей, которые ценят комфорт, стиль и изысканность. Гостей ждет мир искусственного интеллекта — новогодняя ночь погрузит всех в атмосферу, где границы между реальностью и фантазией стираются. А еще волшебные зеркала и интерактивный предсказатель будущего, интересный способ взглянуть на себя и узнать, что ждет впереди. Ну и, конечно, авторское праздничное меню от шеф-поваров курорта порадует ценителей кулинарных изысков;

Праздник в Завидово

Что там: комфортные номера, изысканные рестораны, СПА центры, детская анимация, а также интересная программа новогоднего вечера с шикарным столом и высококлассным обслуживанием.

Radisson Resort & Residences, Zavidovo в новогоднюю ночь приглашает совершить путешествие по странам, некогда входившим в великий Шёлковый путь! Окунуться в атмосферу загадочного Китая, посетите колоритную Индию и насладитесь чарующим шиком Персии.

Главной звездой вечера в отеле станет восточная красавица, певица Согдиана, которая исполнит свои знаменитые хиты «Сердце-Магнит», «Синее Небо» и многие другие. Ведущий вечера – Дмитрий Кожома — человек с острым чувством юмора, резидент Comedy Club и фронтмен команды КВН «Станция Спортивная». Его искрометные шутки, эрудиция и яркие выступления создадут неповторимую атмосферу праздника.

Новогодний стол поразит всех изобилием восточных деликатесов: мясные и рыбные закуски, ассорти сыров, несколько видов горячих блюд и, конечно же, восточные сладости – сорбет, ладду, бурфи, пахлава и дубайский шоколад.

Отдых в сосновом бору

Что там: парк-отель «Доброград» расположен в самом сердце Золотого кольца России в сосновом бору. Если туристы планируют остановиться здесь на несколько дней – к их услугам отель 4*. На выбор: уединенный корпус Lake со СПА комплексом, корпус Grand, окруженный лесом, коттеджи Village с собственной территорией и мангальными двориками. На территории Доброграда работают 3 ресторана: с русской и европейской кухней.

В новогодние праздники гостям предлагают отдых в формате полного пансиона – с трехразовым питанием, развлекательной программой, банкетом в новогоднюю ночь. В парке семейного отдыха Доброграда пройдет Арт-базар — большие новогодние гуляния. Каждый день посетителей ожидает шоу программа на свежем воздухе для детей и взрослых: развлечения, DJ сеты, BBQ, фудкорт, подарки, конкурсы, сюрпризы, шоу от артистов, аниматоры для детей, встреча сДедом Морозом.

Для всех желающих доступны освещенные лыжные трассы, каток, горка для тюбингов. Гости смогут покататься на снегоходах и банане.

Загородный отель

Что там: Новый год в загородном отеле «ПСБ Патриот» Cosmos Hotels. Трехдневная праздничная программа с атмосферой настоящего зимнего чуда. В новогоднюю ночь гостей ждет харизматичный ведущий, зажигательная кавер-группа и волшебное выступление выпускников консерватории. Детей порадует сказка с Дедом Морозом, Снегурочкой и веселыми эльфами.

Кроме того, гости смогут расслабиться в СПА и наслаждаться прогулками по живописной заснеженной территорией с прудом, а 1 января начать день с праздничного бранча. Выбирайте удобные даты от двух ночей, и приезжайте за волшебством!

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Путешествие в Измайлово

Что там: зимняя феерия развлечений для гостей отеля «Вега» – для тех, кто выберет отдых вдвоем или семьей с детьми на выходных или каникулах. В отеле подготовили спецпредложения «Путешествие в Измайлово», оно включает в себя: 3 ночи проживания по фиксированной цене для двоих гостей в номере категории «Стандарт» или «Стандарт Семейный» отеля «Вега» (4*). Бесплатное размещение в номере 3-го гостя — 1 ребенка младше 14-ти лет в номере. А еще разнообразные и сытные завтраки или ужины в формате «шведский стол» в ресторане «Вега». Кроме того, в предложение входит и программа развлечений, а также подарки за прохождение маршрута.



Ну, а создать праздничную атмосферу можно с помощью специально созданных гастрономических сетов, доступных к заказу через электронный консьерж в рум-сервисе. К примеру, в сет «Советский» входит: вино игристое Bourgeois, салат «Оливье» с языком, сельдь под шубой, холодец из двух видов мяса, картофель «мини» жареный, мандарины, нарезка мясная (колбаса сырокопчёная, сало копчёное, утиная грудка Магре) и нарезка рыбная (муксун, сельдь, форель солёная).

На берегу Волги

Что там: уютные домики расположены на самом берегу, откуда открывается потрясающий вид на большую Волгу и лес. Есть бани — в двадцати метрах от реки. В домиках панорамные окна с видом на Волгу, через которые можно наблюдать живописные рассветы и закаты. У каждого домика небольшая веранда с креслами, где можно попить кофе или чай и насладиться звуками природы. Есть, конечно, санузел (туалет, душ, раковина, горячая вода). Постельное белье и мягкие полотенца. Кухня со всеми необходимыми принадлежностями (плитка, холодильник, электрочайник, посуда, питьевая вода). Из важных зимних нюансов – тёплые полы. Совсем недалеко от глэмпинга — прекрасный город Кимры с достопримечательностями (там, например, сохранились уникальные деревянные постройки).

Эстетика писательских дач под Тарусой

Что там: гостевой дом «Частная территория» под Тарусой. Авторский проект воплощает в себе эстетику писательских дач и богатое наследие региона, где любили искать вдохновение писатели, художники и творческие энтузиасты. Пространство сочетает в себе обилие света и воздуха, созданные вручную предметы интерьера и современный комфорт. Оно станет идеальным местом досуга для ценителей неспешного отдыха.

«Частная территория» расположена в пешей доступности от знаковых точек притяжения города: тарусского краеведческого музея, набережной, камня Цветаевой, легендарного кафе «Ока», куда любила заходить Белла Ахмадулина, и знаковых гастрономических проектов.

Пространство гостевого дома любовно создали резиденты Тарусы — дизайнер интерьеров Анастасия Монастырева и предприниматель Дмитрий Паршин. Они использовали в оформлении антикварную мебель, сундуки и декор работы местных мастеров в сочетании с современной техникой для комфорта гостей. Оформленный в натуральных тонах интерьер создает атмосферу спокойствия и размеренности. К услугам путешественников три номера разной категории с четырьмя спальнями, расположенные на двух этажах. В каждом из них — собственная ванная комната с душевой кабиной и кухонная зона. В общем пространстве «Частной территории» гости могут погреться у камина с живым огнем, устроить застолье на полностью оборудованной кухне, провести вечер за настольными играми и чтением — на полке для буккроссинга собраны любимые экземпляры авторов проекта.

Арт-кэмп «Дикая Мята» в Тульской области

Что там: арт-кэмп «Дикая Мята» создан людьми, которые с 2008 года делают самый крупный в стране open-air с таким же названием. Генеральный продюсер Андрей Клюкин и коммерческий директор Адриан Хмельницкий построили творческое пространство со слоганом «Твой творческий отпуск».

Сегодня для круглогодичного размещения в кэмпе есть 4-комнатные, 3-комнатные и 1-комнатные дома. У арт-кэмпа особенная творческая атмосфера. Сюда приезжают музыканты записывать альбомы, художники – рисовать, поэты оставляют свои стихи на холодильнике, а для детей организованы смены музыкального выездного лагеря. Среди гостей кэмпа есть и предприниматели, и учёные, и просто семьи с детьми. Объединяет всех интерес к творчеству, поэтому гости с удовольствием участвуют в мастер-классах и йога-практиках, посещают квизы, лекции и концерты. Гости кэмпа также имеют возможность посетить купель с травами, пройти чайную церемонию и сделать профессиональный массаж.