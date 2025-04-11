5 идей для отличного отдыха

Подборка самых интересных вариантов отдыха — от романтичного уикенда до круиза, от подмосковных лесов, до моря и сибирских рек.

Панорамы Чёрного моря

Отель Pullman Sochi Centre. Открытие пляжного сезона в Pullman Sochi Centre ждут ценители премиального отдыха. В преддверии майских праздников пятизвёздочный отель международного бренда Accor приглашает погрузиться в атмосферу комфорта на черноморском побережье.

Особое внимание уделяется майским праздникам – времени, когда Сочи особенно прекрасен. Из номеров отеля открываются захватывающие панорамы Чёрного моря, а с 16-го этажа спа-комплекса Fit & Spa гости могут любоваться морем из крытого бассейна.

С первыми лучами весеннего солнца гости могут наслаждаться пространством Bliss Pool & Bar – открытого бассейна с потрясающими видами на море. Благоустроенный пляж отеля создаёт условия для беззаботного отдыха в любое время дня.

Премиальный отдых в Pullman – это не только живописные закаты и утопающие в зелени набережные, но и авторские спа-ритуалы, черноморская гастрономия и безупречное гостеприимство.

Продуманная до мелочей инфраструктура отеля, высокий уровень сервиса и неповторимая атмосфера южной столицы России создают отличные условия для незабываемого отдыха. Каждый гость может насладиться уединением и комфортом, находясь в самом сердце курортной жизни.

Уют и комфорт в Калуге

Отель Hilton Garden Inn Kaluga. Отель создан для того, чтобы каждый гость чувствовал себя особенным. Здесь вы окунетесь в уютную атмосферу, идеальную как для бизнес-путешествий, так и для отдыха всей семьей. Все номера соответствуют высоким мировым стандартам, имеют элегантное оформление, в котором можно почувствовать себя как дома, восстановить силы и насладиться высоким уровнем сервиса.



Ресторан отеля The Garden Grille & Bar реконструирован в 2023 году. Неоклассика, светлые природно-зеленые тона, идея прекрасного сада. В меню вы встретите как привычные классические, так и необычные авторские блюда. Повара постоянно улучшают уровень своего мастерства и удивляют гостей. Сотрудники отеля видят свою миссию в том, чтобы хорошо здесь было всем: тем, кто приехал по работе или на выходные с детьми, тем кто увлекается спортом и туризмом, любит театры и музеи или просто хочет выспаться и вкусно поесть в ресторане.

Путешествие по сибирским рекам

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Теплоход «Северная сказка». Сибирь притягивает дикой тайгой, бескрайними просторами и культурой коренных народов. Здесь можно увидеть северное сияние, окунуться в быт современных оленеводов и услышать легенды хантов и манси. Открывать сибирские тайны лучше одним из самых комфортабельных способов – в круизе.



На маршрутах есть и крошечные аутентичные поселки и крупные города: Тобольск и Ханты-Мансийск, Томск и Новосибирск, Сургут и Салехард. В 2026 году к ним прибавится еще один милионник — Омск. Особая гордость — уникальные рейсы за полярный круг с выходом в Обскую губу до Нового Порта. Некоторые знаковые места можно увидеть только с воды, например плавучую часовню маяк в месте слияния Оби и Иртыша.



«Северная сказка», прошедшая полную модернизацию в 2025 году, готова удивлять гостей комфортабельными каютами с балконом и уютными и стильными лаунж-зонами, увлекательными мастер-классами и лекциями по истории региона, а также сибирским меню с муксуном и олениной.

Искусство в столице

Отель Palmira Art Hotel. В конце февраля в Москве открылся Palmira Art Hotel – пространство, где искусство становится не просто декором, а неотъемлемой частью философии. Этот городской отель создан с акцентом на вдохновение и погружение в мир искусства, превращаясь в арт-пространство, где каждый гость становится частью художественной инсталляции.

Цель нового проекта – создать новую культурную точку в Москве, переосмыслить пространство отеля, где искусство станет не просто элементом интерьера, а основой всей философии сервиса. Выставки, лекции, литературные чтения и многое другое станут неотъемлемой частью жизни жителей и гостей столицы.

Архитектура, интерьер, гастрономия и сервис отеля объединены в единую концепцию, чтобы дарить яркие впечатления и комфорт, погружая гостей в атмосферу красоты и креативности.

В начале апреля отель и издательский дом ЭКСМО объявили о начале сотрудничества: литературные номера с книгами, художественная литература в библиотеке с авторами прошлого и настоящего, ежемесячную серию встреч с авторами и презентациями их новых творений.

Здоровье среди роскоши

Отель CVK Park Bosphorus Hotel Istanbul. Один из ведущих турецких инновационных центров в области управления долголетием Marga открыл свой филиал в пятизвездочном CVK Park Bosphorus Hotel Istanbul, the luxury hotel of CVK Hotels & Resort Group, расположенном в центре Стамбула. Первый центр долголетия и велнеса Marga был открыт в Измире в 2014 году и стал настоящим символом инновационного подхода к здоровью и благополучию. В Marga Bosphorus переплетаются традиции турецкого гостеприимства и передовые достижения медицины в области долголетия.

Важная составляющая велнеса – качественный сон и отдых, для этого в CVK Park Bosphorus Hotel Istanbul доступно 382 комфортабельных номеров и люксов, а также 68 апартаментов в отдельно стоящем корпусе CVK Park Prestige с кухнями и просторными террасами — идеально подходят для длительного проживания. При прохождении оздоровительных процедур не менее важным фактором является сбалансированное питание. Панорамный ресторан Izaka Terrace, расположенный на крыше отеля, предлагает гостям «почувствовать» вкус лучших мировых блюд и турецких специалитетов, приготовленных из продуктов, выращенных специально для кухни Izaka Terrace.