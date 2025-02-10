Куда отправиться в День всех влюбленных

Выбрали для вас отели, куда отправиться на 14 февраля: романтика, комфорт и уют.

Романтические выходные

Доброград находится во Владимирской области, в пределах Золотого Кольца, всего в 1,5 часах езды от Нижнего Новгорода и 2,5 часах от Москвы. Парк-отель 4* расположен в окружении соснового бора, на слиянии двух рек. Для гостей открыты 2 корпуса отеля и уютные коттеджи, а также 3 ресторана, СПА термальный комплекс, открытый всесезонный бассейн, банный комплекс.



А еще километры прогулочных тропинок, квадроциклы, гольф-центр, пейнтбольный клуб. Для пар действует специальный тариф «Романтические выходные», а для тех, кто хочет быстро и эффективно отдохнуть, разработана комплексная программа «Антистресс» с включенными СПА услугами.

На берегу Волги

Radisson Resort & Residences, Zavidovo расположен недалеко от заповедника Завидово – одного из самых экологически чистых и романтических мест, всего в часе езды от Москвы.

В Radisson Resort, Zavidovo предусмотрели любые капризы для влюбленных. Здесь уделяется особое внимание деталям. Хотите красиво украшенный номер, персонал готов выполнить ваши запросы. Номер будет утопать в лепестках роз, а влюбленных дожидаться охлажденное игристое вино. А еще одна маленькая роскошь, которое непременно поднимет настроение – завтрак в номер. В отеле несколько ресторанов, где можно устроить романтический ужин, в этот праздничный вечер будет действовать скидка 15%. Погрузится в атмосферу любви и заботы можно в SPA Crystal, здесь можно заказать процедуры или массаж с 10% скидкой.

Горный воздух

Курорт «Газпром Поляна» идеально подходит для проведения свадебных торжеств или медового месяца. Здесь расположены три гостиничных комплекса, включая самый высокогорный отель Сочи — «Поляна 1389 Отель и Спа».

Спа-программы на двоих и романтичные уикенды помогут парам уделить внимание друг другу. Обменяться клятвами на фоне восходящего или закатного солнца на вершине горы – это поистине волшебный момент.

Молодожены могут насладиться незабываемыми моментами, будь то свадьба под звёздным небом или роспись на утреннем рассвете. После церемонии их ждут комфортабельные номера и релаксация на спа-процедурах. Для молодоженов предусмотрены приятные бонусы, включая 10% скидку на парные спа-программы и специальные «Свадебные предложения» с улучшениями номеров и комплиментами.

Южный колорит

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В самом сердце Ростова-на-Дону расположился изысканный отель ARKA Hotel by Ginza Project, получивший категорию 4 звезды. Гостиница может похвастаться не только удобным расположением (отсюда легко добраться пешком до главных городских достопримечательностей, но и великолепными видами. Из панорамных окон гости могут любоваться историческим центром, «Ростов-Ареной» и живописным левобережьем Дона.

Особого внимания заслуживает гастрономическая составляющая. Здесь работают два ресторана с разной концепцией: Ten June с панорамным обзором и азиатским меню, а также грузинское заведение Lilo, где можно отдохнуть на уютной летней веранде. Кухней в Lilo заведует знаменитая Изо Дзандзава – шеф-повар, отмеченный в 2021 году престижным гидом Michelin. Сам отель предлагает размещение в 69 номерах, оформленных в эко-минималистичном стиле и разделенных на пять категорий.

Греческий античный курорт

Всесезонный SPA-курорт на побережье Черного моря Fюnf Luxury Resort & SPA Anapa, расположенный на 50 гектарах уникального дендропарка в живописной части Анапы, одного из лучших бальнеологических городов-курортов мира. Концепция курорта тесно связана с историей его расположения – более 2000 лет назад на месте современного курорта располагался греческий античный город Горгиппия (Синдская гавань), который объединял земли Керченского и Таманского полуострова.



Главная особенность курорта — круглосуточные SPA-комплексы, где в дневное время можно получить разнообразные косметические и уходовые ритуалы, пройти оздоровительные процедуры, а в ночное время наслаждаться теплом и уютом многоуровневых термальных зон, воспользоваться портальным бассейном и любоваться звездным небом даже в холодную погоду.

Среди лесов

Дизайнерский парк-отель PLES, расположенный в пригородном лесу Тамбова, приглашает отправиться в романтическое путешествие в один из старейших городов России и провести неспешные выходные в окружении хвойного леса, тишины и гармонии с природой.



В канун 14 февраля отель разработал специальный тариф «Для влюбленных сердец». При заселении в номер гостей будут ждать цветочные украшения, корзина клубники и игристое. Утро следующего дня начнется с праздничного завтрака в постель – идеальный сценарий для романтических выходных. После завтрака гости смогут отправиться на прогулку по эко-тропе PLES Active в хвойном лесу. На оборудованном маршруте есть кормушки для птиц, созданные вручную тамбовскими школьниками, а также деревянные качели для двоих. Свежий воздух и природная тишина — атмосфера полного уединения и гармонии для влюбленных сердец.

Восстановить баланс сил и почувствовать максимальное расслабление души и тела поможет современный комплекс SPA PLES с 25-метровым бассейном, в котором температура воды круглогодично поддерживается на уровне 28 градусов, а также финской сауной и джакузи. В зоне Wellness & SPA также можно попробовать разнообразное меню индивидуальных и парных массажей, балийских спа-ритуалов и других уходов за лицом и телом.

Приятным завершением романтического дня станет посещение уютного ресторана-сыроварни MARFA. Панорамные окна с видом на лес и дровяная печь в центре зала, выполненная ярославскими мастерами, создают атмосферу настоящего швейцарского шале.

Эстетика писательских дач

«Частная территория» под Тарусой. Авторский проект воплощает в себе эстетику писательских дач и богатое наследие региона, где любили искать вдохновение писатели, художники и творческие энтузиасты. Пространство сочетает в себе обилие света и воздуха, созданные вручную предметы интерьера и современный комфорт. Оно станет идеальным местом досуга для ценителей неспешного отдыха.

«Частная территория» расположена в пешей доступности от знаковых точек притяжения города: тарусского краеведческого музея, набережной, камня Цветаевой, легендарного кафе «Ока», куда любила заходить Белла Ахмадулина, и знаковых гастрономических проектов.

Пространство гостевого дома любовно создали резиденты Тарусы — дизайнер интерьеров Анастасия Монастырева и предприниматель Дмитрий Паршин. Они использовали в оформлении антикварную мебель, сундуки и декор работы местных мастеров в сочетании с современной техникой для комфорта гостей. Оформленный в натуральных тонах интерьер создает атмосферу спокойствия и размеренности. К услугам путешественников три номера разной категории с четырьмя спальнями, расположенные на двух этажах.