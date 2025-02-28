Куда отправиться в круиз

Турция, Греция и Египет.

Круизный лайнер Astoria Grande анонсирует начало четвертого сезона навигации. Лаинер прибыл в порт Сочи после планового подготовительного технического обслуживания: команда завершает последние приготовления к приему гостеи на борту, и уже 1 марта судно отправится в двухнедельныи круиз «Волшебныи Восток». Сезон 2025– 2026 начнется почти на месяц раньше, чем в прошлом году, и продлится до января: пассажиров ждет еще больше впечатляющих морских путешествии.

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Так, оператор запустил новыи круизныи продукт – 10-дневные маршруты, которые позволят посетить не только Турцию, но и Грецию. С мая по декабрь запланировано несколько туров «Греческие острова» с заходом в порты лучших курортов страны — Миконоса, Санторини, Салоников, Родоса, Кавалы, Афин и Крита. Кроме того, в апреле, июне и сентябре гостеи ждет уникальная безвизовая программа: лаинер подоидет к берегу полуострова Афон, а на борт поднимется братия одного из известных монастыреи с православными реликвиями. Примечательно, что первыи такои круиз будет приурочен к великому празднику Пасхи.

Сохраняются и классические программы Astoria Grande, полюбившиеся гостям. Пассажиры смогут отправиться в путешествия на 7 и 14 ночеи по маршруту «Любимая Турция» с неизменным посещением Стамбула: в зависимости от выбора направления также включены курорты черноморского побережья – Амасру, Самсун и Трабзон, и эгеиского побережья — Чешме и Синоп. Не менее насыщенная программа запланирована в круизе по южному побережью Турции: за две недели гости увидят Амасру, Стамбул, Измир, Бодрум, Мармарис, Аланью и Анталью. Еще один увлекательныи маршрут — «Волшебныи Восток» — подарит возможность посетить не только турецкие города, но и египетскую Александрию. Лаинер отправится и в мини-туры: на выбор гостеи — путешествия от трех до шести днеи в Стамбул или Трабзон.