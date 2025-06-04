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Куда поедут россияне летом вместо Анапы? Прогноз туроператоров

Куда поедут россияне летом вместо Анапы? Прогноз туроператоров

Краснодар

Аналитики Ассоциации Туроператоров России (АТОР) зафиксировали падение объема проданных туров по стране на 15% в сравнении с прошлым годом.

Временный запрет на использование пляжей Анапы во время очистительных работ негативно сказался на всем внутреннем туризме Росссии, заключили эксперты АТОР. 

Экологическая ситуация в Анапе поставила под вопрос репутацию всех курортов Краснодарского края, где наблюдается заметное падение в количестве бронирований. При этом, судя по прогнозам туроператоров, Краснодарский край всё равно останется лидером пляжного отдыха в нашей стране – этим летом туда отправится примерно 39% всех организованных туристов. Правда, большинство из них поедет в Сочи и Геленджик. Популярность Анапы в этом году снизилась примерно в три раза по объяснимым причинам. 

Лидером же по приросту бронирований летних туров среди пляжных направлений оказался Крым с 40% приростом в сравнении с прошлым годом. На полуостров этим летом может отправиться около 17% всех организованных туристов, ещё 13% выберут курорты Кавказских Минеральных Вод, предполагают в АТОР на основе данных бронирований у крупнейших туроператоров страны. 

Многие путешественники переориентировались с Черного моря на Дагестан, где у ряда фирм спрос на летний отдых вырос примерно на 67-80%, но доля этого направления в условиях всей страны остается довольно скромной. 

Примерно 1% россиян проведет это лето в речных круизах, спрос на которые тоже значительно вырос на фоне ситуации в Анапе. Другие собираются отправиться в Калининградскую область, Санкт-Петербург, Москву или местные санатории в ближайших регионах.

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