Куда поедут россияне летом вместо Анапы? Прогноз туроператоров

Аналитики Ассоциации Туроператоров России (АТОР) зафиксировали падение объема проданных туров по стране на 15% в сравнении с прошлым годом.

Временный запрет на использование пляжей Анапы во время очистительных работ негативно сказался на всем внутреннем туризме Росссии, заключили эксперты АТОР.

Экологическая ситуация в Анапе поставила под вопрос репутацию всех курортов Краснодарского края, где наблюдается заметное падение в количестве бронирований. При этом, судя по прогнозам туроператоров, Краснодарский край всё равно останется лидером пляжного отдыха в нашей стране – этим летом туда отправится примерно 39% всех организованных туристов. Правда, большинство из них поедет в Сочи и Геленджик. Популярность Анапы в этом году снизилась примерно в три раза по объяснимым причинам.

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Лидером же по приросту бронирований летних туров среди пляжных направлений оказался Крым с 40% приростом в сравнении с прошлым годом. На полуостров этим летом может отправиться около 17% всех организованных туристов, ещё 13% выберут курорты Кавказских Минеральных Вод, предполагают в АТОР на основе данных бронирований у крупнейших туроператоров страны.

Многие путешественники переориентировались с Черного моря на Дагестан, где у ряда фирм спрос на летний отдых вырос примерно на 67-80%, но доля этого направления в условиях всей страны остается довольно скромной.

Примерно 1% россиян проведет это лето в речных круизах, спрос на которые тоже значительно вырос на фоне ситуации в Анапе. Другие собираются отправиться в Калининградскую область, Санкт-Петербург, Москву или местные санатории в ближайших регионах.