Куда поедут россияне на майские праздники?

Туроператоры назвали самые популярные направления путешествий

Турция, ОАЭ и Египет стали самыми востребованными зарубежными направлениями для отдыха россиян на майские праздники, также в топе спроса путешествия по России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на опрошенных туроператоров.

«Наш рейтинг самых популярных направлений на майские праздники выглядит так: первое место – Турция, второе – Россия, замыкает тройку лидеров Египет. Также пользуются спросом Мальдивы и ОАЭ», – рассказала глава отела по связям с общественностью туроператора Coral Travel Марина Макаркова.

Она уточнила, что более половины заявок на Турцию в начале мая приходится на семейный отдых с детьми.

Турция занимает первое место на майские праздники и у туроператора ANEX Tour. На втором и третьем местах – ОАЭ и Египет, но лидер продаж в разы превосходит эти страны по числу бронирований.

«Это связано, в частности, с доступностью прямых чартерных рейсов из регионов России в Турцию», – заявили в ANEX Tour.

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В пресс-службе туроператора FUN&SUN сообщили, что продажи туров на майские выросли более чем в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольшим спросом пользуются ОАЭ, доля продаж этого направления составляет 34%. Еще 26% бронирований от общего числа заявок приходятся на Турцию. Россия заняла третье место с долей продаж туров 17%. Также в топ-5 вошли Египет (15%) и Таиланд (3%).

Среди внутрироссийских направлений, по данным туроператора, на майские праздники популярны Краснодарский край, Казань, Дагестан, Чечня и Калининград. По словам туроператоров, чаще всего туры бронируются на неделю или 8-9 дней.