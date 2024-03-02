Куда поехать: четыре предложения для отдыха 8 марта

Детокс, спа, семейный отдых. Куда отправиться, чтобы ваша вторая половина была счастлива.

Семейный отдых в Сочи

Cosmos Stay Le Rond Sochi

Отель Cosmos Stay Le Rond Sochi – отличный выбор для тех, кто привык к размеренному отдыху, комфорту и живописным природным пейзажам. Отель расположен среди изумрудных хвойных лесов и отлично подойдёт для семейного отдыха — каждый здесь найдет для себя развлечение по душе и в любое время года.

Отель располагает 458 комфортными апарт-номерами с собственной кухней, 3 конференц- залами, ресторанами, барами, СПА с тренажерным залами и открытым бассейном.

На территории отеля находятся несколько бассейнов с детской зоной, один из которых подогреваемый, прекрасно подходит для отдыха на открытом воздухе даже зимой. Отель предлагает гостям отдых по системе «Все включено» с насыщенной дневной и вечерней анимационной программой для развлечения взрослых и детей

Проживающие гости смогут по достоинству оценить уютный SPA-центр с термальной зоной, парными и джакузи, а так же выбрать разнообразные оздоровительные программы по уходу за телом.

Ну а в теплое время года главным преимуществом отеля является собственный пляж с полной инфраструктурой и различными зонами отдыха.

Гастрономический велнес-тур

С 8 по 11 марта инновационный курорт превентивной медицины «Первая Линия» организует групповой гастрономический велнес-тур, где еда превращается в форму терапии, социализации и созидания ментального благополучия. Погружение в мир авторского велнес питания здесь соединили с инновационными процедурами, а также физической активностью и мультисенсорным воздействием для внешнего преображения.

Тематические гастро-мероприятия, как форма терапии, включают дегустационный ужин в международный женский день с лучшими блюдами из нового меню A la carte, кулинарный мастер-класс от шеф-повара курорта при участии диетолога, лекцию от врача превентивной медицины с дегустацией полезных чаев, травяных сборов и десертов без белого сахара и глютена, а также полезные масленичные угощения по авторским рецептам.



В начале программы все участники велнес-тура пройдут диагностику организма для определения состояния здоровья, а также консультации с врачом-ментором, который выявит запросы и поможет с помощью инно

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Cosmos Collection Altay Resort

Алтай – место, где силы Земли преобразуются в позитивную энергетику людей. Кто-то ищет здесь Шамбалу, кто-то приезжает за вдохновением, некоторым здесь особенно хорошо работается, и абсолютно всем — отдыхается так, как нигде.



Cosmos Collection Altay Resort — роскошный отдых на премиальном курорте с возможностью оздоровления. 77 гектар собственной защищенной территории в живописной горной долине, вдалеке от городской суеты (40 км от Горно-Алтайска), в синергии аутентичности и современной медицины. Altay Resort предлагает: 18 отдельно стоящих коттеджей на 80 номеров и 60 номеров в гостинице.



Здесь же располагается Центр алтайского здоровья — современный медицинский центр и те самые легендарные пантовые ванны. Есть банный комплекс с программами парения и открытой купелью, SPA-комплекс с бассейном и иммерсивными программами, 3 ресторана. А еще детский клуб с VR-зоной для подростков, конгресс-центр для проведения масштабных деловых мероприятий и праздничных событий.

Банные и SPA ритуалы на Алтае

Grand Chalet Altay

Семейный SPA-курорт Grand Chalet Altay в международный женский день для всех представительниц прекрасного пола предлагает специальные комплименты и программу развлечений.



Утро 8 марта начнется с праздничного игристого и завтрака от шеф-повара ресторана «Сосны» Евгения Масловского. С террасы ресторана под сводом хвойного леса открывается живописный вид на горные вершины и «проснувшуюся» после зимы главную горну реку Алтая – Катунь.

В течение дня в банном и SPA комплексе «Кедр и пар» можно будет посетить сеансы коллективного парения, а также устроить девичник с индивидуальными банными и SPA ритуалами, забронировав VIP-парную или отдельно стоящую кедровую баню на дровах на берегу реки. В перерывах между парениями из термальной зоны комплекса прямо в халатах можно перейти в ресторан, где подают блюда авторской кухни бренд-шефа Сергея Тернова.



Вечером 8 марта в лобби ресторана «Сосны» каждая гостья сможет получить яркий и памятный подарок от курорта – индивидуальный портрет, нарисованный акварелью. А после для всех милых дам будут доступны бесплатные авторские коктейли, фотосессия с белым медведем и вечер живой музыки в исполнении талантливой певицы и виртуозного саксофониста.



