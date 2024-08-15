Куда предпочитают ездить иностранцы в России

Самыми популярными направлениями среди иностранных туристов традиционно остаются Москва и Санкт-Петербург, поделились в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

Помимо самых крупных городов нашей страны, международные путешественники стали больше интересоваться поездками на север и восток России, а именно в Мурманскую область или на озеро Байкал, рассказал вице-президент РСТ Дмитрий Горин.

«География путешествий иностранных туристов в Россию самая разнообразная. Это и приграничный туризм, и путешествия на Дальний Восток. Но больше всего мы фиксируем прибытий в Москву и Санкт-Петербург», - пояснил эксперт.

Китайские туристы в Москве Фото: Oleg Afonin / Flickr

Горин рассказал, что из иностранных туристов в Россию чаще всего прибывают гости из Китая и Саудовской Аравии. Об этом также свидетельствуют свежие данные МИД РФ, которые показали, что за год электронные визы в Россию смогли оформить 540,9 тыс. иностранцев – 254 тысячи из них китайцы.

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Сейчас электронная виза в Россию доступна для оформления гражданам из 55 стран, рассказал Горин. Также возможны безвизовые групповые поездки, прежде всего для граждан Китая.

«Мы рассчитываем на дальнейшее упрощение безвизовых групповых поездок или дальнейшую отмену виз. Самое ожидаемое – это увеличение сотрудничества между Россией и Индией», — пояснил вице-президент.

Россия ещё только пытается вернуться к допандемийному уровню объема туристического потока – тогда в нашу страну с целью организованного туризма въезжало около 4 миллионов человек, рассказали в РСТ. Однако есть и положительная динамика, поделился Горин — сейчас в России наметился рост потока туристов даже из стран, с которыми у нас нет прямого авиасообщения, а также иностранцев, путешествующих с деловыми целями.

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