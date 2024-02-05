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Куда россияне чаще всего обращались за визами в 2023 году

Фото: Wikimedia Commons

Наиболее востребованным направлением оказался Китай.

Обнародована статистика направлений, куда россияне чаще всего обращались за визами.

По информации, предоставленной агентством делового туризма «Аэроклуб», семь из десяти наиболее популярных деловых виз, выданных российским гражданам в 2023 году, были выданы странами Европейского союза.

Самой популярной оказалась виза в Китай. Доля в общем количестве выданных виз составила 58%. Следом идут французская и итальянские визы. На четвертом месте – Индия, а за ней следуют Ирландия, Австрия, Швейцария, Гвинея, Испания и Венгрия.

Отмечается, что в 2022 году около четверти выданных виз приходилось на долю Испании. Следом шли Финляндия, Италия, Греция, Франция, Германия и Венгрия.

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