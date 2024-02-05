Куда россияне чаще всего обращались за визами в 2023 году

Наиболее востребованным направлением оказался Китай.

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Обнародована статистика направлений, куда россияне чаще всего обращались за визами.

По информации, предоставленной агентством делового туризма «Аэроклуб», семь из десяти наиболее популярных деловых виз, выданных российским гражданам в 2023 году, были выданы странами Европейского союза.

Самой популярной оказалась виза в Китай. Доля в общем количестве выданных виз составила 58%. Следом идут французская и итальянские визы. На четвертом месте – Индия, а за ней следуют Ирландия, Австрия, Швейцария, Гвинея, Испания и Венгрия.

Отмечается, что в 2022 году около четверти выданных виз приходилось на долю Испании. Следом шли Финляндия, Италия, Греция, Франция, Германия и Венгрия.