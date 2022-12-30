Куда россияне чаще всего путешествовали в 2022 году?

В АТОР назвали топ-10 популярных направлений.

Московская область стала самым популярным направлением в России в 2022 году. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Туристический поток в Подмосковье в этом году увеличился на 57% и составил 22 миллиона человек. На втором месте оказалась Москва — столицу посетили 18 миллионов туристов. В Краснодарском крае отдохнули порядка 17 миллионов человек, в Санкт-Петербурге — 8,1 миллиона, в Крыму — 6,5 миллиона.

Так же топ-10 направлений попали Казань (там побывали 3,3 миллиона человек), Тюменская область (3,3 миллиона), Приморский край (3 миллиона), Республика Алтай (2,1 миллиона) и Ставропольский край (1,5 миллиона).

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