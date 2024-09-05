Куда россияне летали этим летом?

Аналитики сервиса Туту составили рейтинг популярных городов и стран.

В России этим летом туристы чаще всего ездили в Москву, Санкт-Петербург и Краснодар. А за границей – в Беларусь, Узбекистан и Казахстан, сообщили Russian Traveler в сервисе путешествий Туту.

Так, в Москву было куплено 31% всех билетов за лето, в Санкт-Петербург – 12%, в Краснодар и Сочи – по 5%, а в Ростов-на-Дону – 4%. Далее следуют Адлер и Екатеринбург – по 3% купленных билетов, и Анапа – 2%. При этом в Анапу россияне купили на 13% больше билетов, чем в прошлом году, а в Сочи – на 7% меньше.

В Беларусь было забронировано 35% всех заграничных билетов на самолет и поезд. Аналитики Туту отметили необычайно высокий интерес к стране – количество купленных билетов выросло на 17% во все ее города. При этом пассажиры в основном выбирали Минск, в этот город рост заказов составил +30% по сравнению с летом 2023 года.

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Далее следуют Узбекистан с долей купленных билетов – 12%, Казахстан – 11%, Азербайджан, Таджикистан, Киргизия, Армения и Турция – по 5%. В Абхазию и Грузию куплено 4% и 3% соответственно, в Китай и ОАЭ – по 1%.

Среди стран, к которым этим летом вырос интерес, оказались Иран – на 30%, Китай – на 28%, Узбекистан – на 27%. В то же время, отметили аналитики, сильно упал спрос на Кыргызстан (- 31%), Израиль (- 44%), Болгарию (- 48%) и Армению (-26%) по сравнению с летом 2023 года.