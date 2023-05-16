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№ 5

Март/2023

Russian Traveler 01/2023
3 автомаршрута по России на лето
3 автомаршрута по России на лето

№ 5

Март/2023

Russian Traveler 01/2023
3 автомаршрута по России на лето
3 автомаршрута по России на лето

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Куда россияне поедут этим летом?

Фото: Unsplash

Сочи, Краснодарский край

Большинство туристов будут отдыхать в городах России.

Большинство россиян этим летом не будут выезжать за границу. 65% туристов хотят отдохнуть в регионах страны, говорится в исследовании сервиса бронирования средств размещения «Отелло» и геосервиса 2ГИС.

Самыми популярными направлениями в 2023 году стали Краснодарский край (туда поедут 32% россиян), Крым (18%) и Санкт-Петербург (16%). Также в топе оказались Москва и Московская область (13%).

В десятку регионов, куда собираются поехать россияне, попали регионы Северного Кавказа, Алтая и Байкала. Некоторые туристы (3%) рассматривают для себя речные круизы, а 1% мечтает об отдыхе на Камчатке.

Еще 17% опрошенных заявили, что никуда не поедут этим летом — они проведут отпуск дома или на даче.

Ранее стало известно, что в России запустят прямые рейсы в Грузию. Первый самолет отправится туда уже 17 мая.

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