Куда россияне поедут этим летом?

Большинство туристов будут отдыхать в городах России.

Большинство россиян этим летом не будут выезжать за границу. 65% туристов хотят отдохнуть в регионах страны, говорится в исследовании сервиса бронирования средств размещения «Отелло» и геосервиса 2ГИС.

Самыми популярными направлениями в 2023 году стали Краснодарский край (туда поедут 32% россиян), Крым (18%) и Санкт-Петербург (16%). Также в топе оказались Москва и Московская область (13%).

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В десятку регионов, куда собираются поехать россияне, попали регионы Северного Кавказа, Алтая и Байкала. Некоторые туристы (3%) рассматривают для себя речные круизы, а 1% мечтает об отдыхе на Камчатке.

Еще 17% опрошенных заявили, что никуда не поедут этим летом — они проведут отпуск дома или на даче.