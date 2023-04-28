Куда россияне поедут на майские праздники?

Аналитики перечислили страны и города, куда поедут туристы, и рассказали, сколько это будет стоить.

Приближаются майские праздники, которые россияне традиционно используют, как небольшой отпуск. Аналитики Яндекс Путешествий изучили данные по бронированию отелей и поиску авиабилетов и выяснили, куда же пользователи сервиса отправятся в это время. Своими данными они поделились с Russian Traveler.

Оказалось, что большинство (около 80%) туристов в этом году будут отдыхать в России. При этом самыми популярными городами стали Санкт-Петербург, Москва, Сочи, Казань, Нижний Новгород, Калининград, Ярославль, Геленджик, Волгоград и Екатеринбург.

Из заграничных стран большинство россиян выбрали Турцию, Армению, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ), Белоруссию, Киргизию, Египет и Китай. А из городов — Ереван, Стамбул, Анталью, Ташкент и Баку.

Мечеть Тезе Пир, Баку. Фото: Firstov Aleksandr

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Путешествия как по России, так и по зарубежным странам у туристов продлятся около недели. Средняя стоимость ночи на майских праздниках в отелях по России почти не изменилась с прошлого года и составляет 6 000 рублей, а средняя цена авиабилетов по стране в обе стороны на одного человека по сравнению с прошлым годом выросла на 14%, составив 13 000 рублей.

В то же время, средняя стоимость суток в отелях стран Ближнего зарубежья выросла на 50% до 6 000 рублей, а в целом в зарубежных отелях средней цены — на 40% до 7 786 рублей. Перелет в страны Ближнего зарубежья в этом году подешевел на 3% до 29 350 рублей, а в страны Дальнего зарубежья — вырос на 9% до 50 250 рублей.