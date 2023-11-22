Куда россияне поедут на Новый год?

«Авито Услуги» назвали шесть популярных направлений.

Самым популярным направлением для поездки на Новый год у россиян стал Великий Устюг. Об этом сообщили аналитики платформы «Авито Услуги».

По данным экспертов, спрос на поездки на родину Деда Мороза в этом году вырос в четыре раза. Больше всего городом в Вологодской области интересуются жители Москвы и Подмосковья, Челябинска и Ростова-на-Дону.

Вторым по популярности регионом в этом году оказалась Карелия: в республику купили на 50% билетов, чем в 2022-м. Основная часть туристов — из Москвы, Ярославля, Санкт-Петербурга.

Замкнул тройку лидеров Калининград. Спрос на поездки и полеты туда вырос на 5%, отметили в «Авито Услугах».

В то же время, любители активного отдыха в этом году чаще всего выбирают Красную поляну в Сочи (спрос вырос на 144%), Приэльбрусье (на 90%) и Шерегеш в Кемеровской области (на 82%).

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