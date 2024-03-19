Куда россияне полетят на майские: самое популярное направление

Аналитики выяснили, куда собираются поехать туристы в период майских каникул — с 29 апреля по 13 мая 2024 года.
По данным специалистов сервиса Яндекс Путешествия, самым популярными российскими направлениями по бронированиям авиабилетов пользователей стали Калининград и Сочи, а среди заграничных лидируют Стамбул, Баку и Тбилиси.
Как сообщают аналитики, количество авиаперелетов россиян внутри страны увеличилось на 22%, а среди стран больше всего количество авиапутешествий выросло в Грузию, Беларусь, Казахстан, Китай, Сербию, на Мальдивы.
В ТОП-10 внутрироссийских направлений по майским авиабронированиям, согласно Яндекс Путешествиям, вошли:
- Калининград — средняя стоимость билета в обе стороны (из Москвы) составляет 11000₽;
- Сочи — 19000₽;
- Санкт-Петербург — 14000₽;
- Минеральные Воды — 20000₽;
- Махачкала — 19500₽;
- Москва — 13000₽;
- Казань — 13000₽;
- Владикавказ — 21500₽;
- Екатеринбург — 12000₽;
- Горно-Алтайск — 30000₽.