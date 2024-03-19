авторизация

Нет аккаунта?

регистрация

Уже есть аккаунт?

сброс пароля

№ 1 (10)

Март – апрель

Russian Traveler №1(10) 2024
Мартовский турнир – голосуйте за фаворита!
Мартовский турнир – голосуйте за фаворита!

№ 1 (10)

Март – апрель

Russian Traveler №1(10) 2024
Мартовский турнир – голосуйте за фаворита!
Мартовский турнир – голосуйте за фаворита!

Внимание! На нашем сайте используются cookie-файлы.

Если вы не хотите, чтобы мы использовали cookie-файлы, вы можете изменить настройки своего браузера.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.

Куда россияне полетят на майские: самое популярное направление

Фото: Андрей Белавин / фотохостинг rtraveler.ru

Калининград

Аналитики выяснили, куда собираются поехать туристы в период майских каникул — с 29 апреля по 13 мая 2024 года.

По данным специалистов сервиса Яндекс Путешествия, самым популярными российскими направлениями по бронированиям авиабилетов пользователей стали Калининград и Сочи, а среди заграничных лидируют Стамбул, Баку и Тбилиси. 

Как сообщают аналитики, количество авиаперелетов россиян внутри страны увеличилось на 22%, а среди стран больше всего количество авиапутешествий выросло в Грузию, Беларусь, Казахстан, Китай, Сербию, на Мальдивы.

В ТОП-10 внутрироссийских направлений по майским авиабронированиям, согласно Яндекс Путешествиям, вошли:

  • Калининград — средняя стоимость билета в обе стороны (из Москвы) составляет 11000₽;
  • Сочи — 19000₽;
  • Санкт-Петербург — 14000₽;
  • Минеральные Воды — 20000₽;
  • Махачкала — 19500₽;
  • Москва — 13000₽;
  • Казань — 13000₽;
  • Владикавказ — 21500₽;
  • Екатеринбург — 12000₽;
  • Горно-Алтайск — 30000₽.

Читайте также

Рекомендации

о насРеклама на сайте

© ООО «Ясно Паблишинг», 2024