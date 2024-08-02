Куда сходить в августе? Интересные события последнего месяца лета

Подборка фестивалей и других атмосферных мероприятий, где можно отдохнуть в августе.

Лови закаты: атмосферные САП-прогулки по самым живописным местам

Прогулки на сапах продолжают набирать популярность благодаря своей простоте и доступности для людей любого уровня подготовки, а также дают возможность поддерживать хорошую физическую форму и заодно наслаждаться красивыми пейзажами. Новые уникальные САП-маршруты – отличная возможность для жителей мегаполисов расслабиться и полюбоваться видами в лучах закатного солнца.

Прогулки будут проходить в августе (?) в Москве, Геленджике и Нижнем Новгороде. Посмотреть актуальное расписание, записаться на прогулку и познакомиться со всеми партнерскими точками можно на сайте. Прогулки доступны по предварительной записи и только для гостей старше 18 лет.

Гостей будут ждать продуманные до мелочей маршруты в сопровождении инструктора. Маршруты специально разработаны таким образом, чтобы поймать самый красочный закат, устроить sunset celebration вместе с друзьями, а также сделать памятные фото.

Партнёрами закатных прогулок в Москве выступили клубы САП-сёрфинга GoSup, Moswake и Wave Hunters, в Нижнем Новгороде – САП-КЕМП и «Место на реке», а в Геленджике — Wave Hunters.

Бранчи на закате

В течение летнего сезона в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и других городах России проходили бранчи в стиле Hoegaarden 0,0 – новый формат отдыха для жителей больших городов и атмосферная коллаборация бренда и популярного проекта «Закатные бранчи», органично объединившая гастрономию, гедонизм и путешествия. У всех желающих есть шанс попасть на закрытие сезона в Санкт-Петербурге 1 сентября.

Бранчи под открытым небом знамениты своими живописными локациями: гости собираются на лавандовых и пшеничных полях, ягодных хозяйствах и чайных плантациях. Ласковое закатное солнце, блюда из сезонных органических продуктов, деревянные столы с летящими льняными скатертями – все это неотъемлемая часть летней коллаборации.

За наличием билетом в Москве и других городах можно следить по ссылке.

Фестиваль для питомцев и их друзей «Четыре лапы»

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17 августа в парке Сокольники состоится грандиозный фестиваль «Четыре Лапы», посвященный всем домашним питомцам и их владельцам. Он продлится с 10:00 до позднего вечера и будет включать в себя множество активностей на свежем воздухе.

Гости фестиваля смогут завести новые знакомства, послушать лекции ветеринарных экспертов и известных кинологов, поучаствовать в спортивных состязаниях для детей и взрослых, узнать об эко-инициативах и благотворительных проектах. Для любителей фотографии будет организована специальная фотозона, где можно сделать яркие снимки с питомцами. Всех участников и посетителей объединит большая квест-игра в мобильном приложении (главный приз – автомобиль).

Организаторы обещают встречи с популярными блогерами и выступления артистов, а также конкурсы и розыгрыши призов для всех участников. Кроме того, на фестивале можно будет взять питомца из приюта и подарить ему новый дом.

Вечером гостей ждет семейный кинопоказ под открытым небом и много подарков от спонсоров мероприятия.

Вход на фестиваль «Четыре Лапы» свободный для всех желающих, независимо от возраста и наличия питомца. Регистрация не требуется. Организаторы приглашают всех любителей животных присоединиться к этому масштабному событию лета и провести незабываемый день в кругу семьи и друзей.

Фестиваль северной культуры «Имандра»

Фестиваль северной культуры «Имандра» — крупнейший в Мурманской области летний фестиваль под открытым небом для всей семьи, где каждый сможет отправиться в путешествие по миру севера, пройдет 17-18 августа в Мончегорске.

В этом году фестиваль расширит свои временные рамки: теперь он будет охватывать длинный период с VIII по XIV вв. Это позволит рассказать не только об эпохе викингов, ставшей традиционной для фестиваля, но и о времени развития других важных соседей Кольского полуострова в Средние века: об эпохе становления и расцвета Новгородской республики.

Новгородцы были частыми гостями Кольского. Здесь они собирали дань и торговали: не случайно самое раннее упоминание новгородцев на Кольском — это летописное известие 1216 года о новгородце, собирающем дань с жителей Терского берега. Уникальным источником сведений о повседневной жизни средневекового Новгорода являются берестяные грамоты – на фестивале участники смогут воспроизвести процесс письма на бересте на одном из мастер-классов.

Также посетители фестиваля попадут в красочную реконструкцию средневекового поселения викингов, смогут совершить плавание на настоящем драккаре (для этого рядом с центральной набережной начнет работу средневековый порт с двумя древними судами) и присоединиться к масштабному костюмированному шествию средневековых воинов, символизирующему возвращение домой после похода, и поучаствовать во множестве мастер-классов, состязаний и других активностей.

Финал кибертурнира по Dota 2

Фото: Unsplash

2 августа в Москве состоится гранд-финал турнира Volt Summer Cup по Dota 2, организованный производителем энергетических напитков VOLT Energy и торговой сетью «Пятёрочка». В финале команда зрителей сразится с известными стримерами shadowkek, F1ashko, goodoq, Stray и NS. Призовой фонд составляет 1,5 млн рублей.

Финал пройдет на арене Summer Stage в 22:00. Свыше 100 обладателей билетов смогут наблюдать за событием вживую, также для турнир будет транслироваться онлайн на Twitch-канале стримера NS и других участников. Техническим партнером турнира выступит сеть киберспортивных клубов TrueGamers, которая также отвечала за проведение отборочных матчей.

Ранее VOLT Energy также провел первый в России углеродно-нейтральный турнир по CS2, полностью компенсировав углеродный след мероприятия.