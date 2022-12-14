Купальни, ярмарки и рафтинг – чем заняться в Швейцарии кроме горных лыж

Швейцария считается одной из лучших стран для горнолыжного отдыха, однако она славится не только крутыми склонами — здесь можно искупаться в целебных водах, посетить винодельни, попасть на ежегодную ярмарку или сплавиться по реке.

О том, что посмотреть и чем заняться в Швейцарии, нам рассказал основатель и главный редактор проекта «Антропогеос» Сардар Сардаров.

Рафтинг

Любителям активного отдыха можно отправиться на рафтинг по альпийским рекам. Есть экстремальные варианты, например, на реке Инн — самой технически сложной для рафтинга в Швейцарии, а есть варианты попроще — можно сплавиться на надувных плотах по участку Скуоль или ущелью Гиарсун.

Два уровня сложности есть и на реке ​​Роне: верхняя секция с сильными волнами и часовым сплавом и нижняя — более двадцати километров круизного сплава и несложных порогов. По пути можно сделать перерыв на купание или устроить обед на открытом воздухе.

Рафтинг обычно организуют опытные гиды, которые сопровождают туристов и отвечают за их безопасность.

Минеральные источники

Горячие источники Швейцарии веками пользуются популярностью благодаря своим целебным свойствам. Термальные ванны в Бадене, Ивердоне и Санкт-Морице существовали с древних времен, в Средние века к ним добавились источники в Лейкербаде, Пфеферсе, Скуоле, а позже и некоторые другие. Вода в термальных ваннах имеет температуру не менее 20°C, каждый источник содержит уникальный состав минералов, который включает различные комбинации йода, магния, кальция, сульфатов и прочих полезных элементов.

В немецкой и французской частях Швейцарии расположено множество спа-курортов и оздоровительных центров, где проводится гидротерапия в виде терапевтических ванн, питьевого лечения, купания в бассейнах, обертываний с использованием термальной воды. Такие процедуры оказывают положительное влияние на организм — стимулируют кровообращение, способствуют расслаблению мышц, укреплению иммунной системы.

Одним из самых известных в мире термальных центров является Баден на реке Лиммат. Здесь есть 18 источников температурой около 47°C с особенно высокой концентрацией минералов. В городе можно найти целые спа-кварталы со спортивно-медицинскими центрами и отелями. Добраться до места можно на поезде с главного вокзала Цюриха.

Андеер, кантон Граубюнден Фото: Александра Гордиенко

Овронна — это тихий район, окруженный горами. Деревня находится на расстоянии около 160 км от центра Женевы на южных склонах над долиной Роны между коммуной Мартиньи и городом Сионом. Здесь расположен термальный центр с температурой воды в бассейнах 35-37°С и большим выбором лечебных и оздоровительных процедур.

Минеральные бани в Андеере расположены в регионе Виамала в швейцарском кантоне Граубюнден. Сюда приезжают, в основном, швейцарцы, чтобы на выходных попариться в бане. Вода в купальнях имеет постоянную температуру 34°С, тут также можно насладится живописными видами из открытых бассейнов или прогуляться по пешеходным горным маршрутам.

Андеер, кантон Граубюнден Фото: Александра Гордиенко

Ежегодные ярмарки

В Швейцарии проходит множество ярмарок, посвященных сельскому хозяйству, праздникам, различным ремеслам, техническим и культурным достижениям. В городе Санкт-Галлен в восточной Швейцарии проводится ярмарка сельского хозяйства и питания OLMA — одна из самых популярных в стране. Ежегодно ее посещают более 800 тысяч человек. Здесь можно попасть на выставку животных и оценить широкий ассортимент продукции в самых разных областях: питание, строительство, машиностроение и других.

Для посетителей проводят развлекательную программу — выступления музыкальных и танцевальных коллективов, а также гонки на мулах. Образовательная программа включает стартап-форум, где принимают участие компании по разработке вертикального земледелия и производству растительного мяса.

Мартиньи, кантон Вале Фото: Александра Гордиенко

Еще одна популярная многоотраслевая ярмарка — Foire du Valais в Мартиньи в регионе Пикардия. Более 50 лет она ежегодно привлекает около 200 тыс. посетителей. Длится она 10 дней.

Здесь можно попробовать различные деликатесы и приобрести фермерские продукты, посетить выставку велосипедов и конференцию с участием представителей разного бизнеса — от компаний, работающих в сфере мобильности до брендов, производящих натуральную косметику, а также насладиться музыкой и уличным искусством.

Мартиньи, кантон Вале Фото: Александра Гордиенко

На ярмарке Foire du Valais проходят бои коров-королев на римской арене города Мартиньи. Бои организуют ежегодно с 1920-х годов.

Это зрелище транслируется на местном телевидении, а на победительницу можно сделать ставку. Борьба проходит в трех весовых категориях. С утра можно попасть на отборочные схватки, после обеда — на финал.

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Винодельни

Один из самых популярных регионов, где выращивают виноград — кантон Вале. Причина его известности в разнообразии сортов винограда — в Вале есть более 90 виноделен, а лучшие вина производятся из сортов Пино Нуар, Пино Блан и Шасла. Здесь также расположена Винная тропа: она проходит через виноградники, украшающие террасированные южные склоны долины реки Роны и местной деревни.

Ухаживают за виноградом вручную и после сбора урожай везут в погреб — все владельцы виноградников заключают договор с погребом и сдают урожай. Там же производится, ферментируется, упаковывается и хранится вино.

Винодельни можно встретить и в округе Лаво-Орон, который расположен на востоке кантона Во. Лаво состоит из множества террасных виноградников, которые тянутся примерно на 30 км вдоль северо-восточного берега Женевского озера.

Виноградники Лаво занесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь также есть специальные тропы с видом на Женевское озеро и Альпы. Чтобы подняться по склону, можно воспользоваться специальным небольшим поездом.

Хайкинг

Хайкинг, долгие прогулки пешком по горам — основной активный досуг швейцарцев. Для этого здесь создана специальная инфраструктура — от повсеместных указателей тропинок для пешеходов и велосипедистов до общественных хижин, где можно бесплатно остановиться, обогреться и переночевать.

В тех точках маршрута, которые расположены не очень далеко от цивилизации, также есть рестораны и бары. Если вы идете в горы, стоит запастись теплой одеждой, поскольку даже летом здесь бывает прохладно.

Дорога к горе Гамбароньо, озеро Маджоре, кантон Тичино Фото: Александра Гордиенко

Живописных горных троп в Швейцарии достаточно много, некоторые проходят около озер. Например, маршрут команды «Антропогеоса» проходил по кантону Тичино, где открывается вид на озеро Маджоре. Также одни из лучших видов предлагает панорамная тропа горы Риги с видом на Люцернское озеро.

Фото: Александра Гордиенко

Есть и более технически сложные маршруты, которые требуют определенной физической подготовки. Например, 12-часовой поход по крутым склонам с подъемом на гору Маттерхорн в кантоне Вале. Здесь открывается прекрасный вид на величественный горный пейзаж.

Для любителей легких прогулок подойдет Лаутербрунненталь — долина с 12 водопадами. В долине нет крутых подъемов, зато можно полюбоваться альпийскими лугами, водопадами и пройтись по лесу.

Один из самых разнообразных регионов — Андерматт. Тут проходит более чем 500 км пешеходных троп и есть множество горных хижин. Можно дойти до крутых ущелий и скал, увидеть ледники, горные озера, леса и цветущие луга.

Андерматт, кантон Ури Фото: Александра Гордиенко

Панорамные поезда

В Швейцарии есть уникальные железнодорожные маршруты, где можно насладиться панорамным видом на пейзажи. Один из таких маршрутов — Бернина Экспресс, поезд проходит по извилистым дорогам более 50 туннелей и множество мостов, в том числе виадук Ландвассер (мост расположен на высоте 65 метра и является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО).

Во время поездки по маршруту пейзажи за окнами сильно различаются: от альпийских гор на перевале Бернина до средиземноморских пейзажей долины Поскьяво в кантоне Граубюнден.

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Еще один впечатляющий маршрут — «Золотой перевал». Он соединяет 6 разных швейцарских кантонов, а из окон можно полюбоваться горными пейзажами, альпийскими коровами, традиционными домами на холмах. В конца маршрута открывается вид на Женевское озеро.

Все панорамные поезда в Швейцарии имеют высокий уровень комфорта и проходят по живописным дорогам. Такая поездка может длиться от получаса до целого дня.

Швейцария удивительна и многогранна – гости страны могут найти здесь множество развлечений. А благодаря альпийской природе любая поездка и отдых будут сопровождаться потрясающими видами!