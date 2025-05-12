Курамати: мальдивский остров, где каждый найдет свое приключение

Мальдивские острова давно стали синонимом идеального пляжного отдыха. Это направление привлекает своей красотой и возможностью отрешиьтся от повседневной суеты. Однако среди множества курортов есть те, что предлагают нечто большее, чем просто созерцание океана, особенно семейным путешественникам. Один из таких – остров-отель Kuramathi, готовый удивлять и дарить новые впечатления даже тем, кто возвращается сюда не в первый раз.

Kuramathi: остров-курорт с характером

Расположенный в атолле Северный Ари, в 62 км от международного аэропорта Мале, Kuramathi является одним из старейших и крупнейших курортов Мальдив. Добраться сюда можно двумя способами: живописный 20-минутный перелет на гидросамолете или полуторачасовая морская прогулка на скоростном катере. Благодаря своим размерам – остров вытянулся почти на 1,8 км – Kuramathi больше напоминает уютный курортный городок. Здесь всегда царит оживленная, но при этом расслабленная атмосфера, предлагая гостям удивительное многообразие активностей и мест для уединения.

Фото: Kuramathi Island Resort

Семейный фокус: комфорт и развлечения для всех

Kuramathi по праву считается одним из лучших направлений для семейного отдыха на Мальдивах. Курорт предлагает 12 категорий номеров: от уединенных вилл на пляже, утопающих в тропической зелени, до просторных водных вилл с собственным спуском в океан. Знаменитая километровая песчаная коса, уходящая в океан, и густые тропические джунгли создают неповторимую атмосферу.

Особого внимания заслуживает детский клуб Bageecha, работающий с 8:30 до 18:30 для детей от 3 до 12 лет. Здесь продумана программа, интересная как малышам, так и ребятам постарше: игры на свежем воздухе, купание в океане и бассейне, творческие мастер-классы, включая изготовление поделок из кокосов и пальмовых листьев, кулинарные уроки с приготовлением блюд на гриле, уход за растениями и даже просмотр мультфильмов в специальных комнатах отдыха. Две крытые игровые площадки и комната развлечений гарантируют, что скучно не будет никому.

Фото: Kuramathi Island Resort

Лето 2025: футбольные каникулы со звездами

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Для семей, планирующих отдых летом 2025 года, Kuramathi Maldives совместно с футбольной академией Campioni готовит уникальное предложение. Дети от 4 до 15 лет смогут тренироваться под руководством легендарных футболистов, таких как Гарри Реднапп, Джон Барнс и Стюарт Пирс.

Ежедневные интерактивные занятия помогут отработать технику, узнать о командной работе и стратегии, получив ценные советы от профессионалов. Пока юные спортсмены будут заняты, родители смогут насладиться всеми прелестями острова: отдохнуть на пляже, посетить спа-центр или исследовать тропические тропы.

Фото: Kuramathi Island Resort

Активный отдых и гастрономическое разнообразие

На Kuramathi каждый найдет занятие по душе. Любители водных видов спорта оценят широкий выбор: от водных лыж и вейкбординга до более спокойных катаний на каяках, SUP-бордах или катамаране. Дайвинг-центр организует погружения, во время которых можно познакомиться с морскими черепахами и величественными скатами-мантами, узнать больше о хрупких морских экосистемах.

Для тех, кто предпочитает расслабленный отдых, на острове работают 12 ресторанов и 6 баров. В пляжных барах с панорамными видами можно практиковать итальянское "dolce far niente" – сладкое ничегонеделание, наслаждаясь прохладительными напитками и закусками. Вечером здесь звучит живая музыка, проходят диджей-сеты, выступления барабанщиков Боду-Беру, можно попеть в караоке или посмотреть кино под открытым небом. Непременно стоит попробовать фирменный сорбет в ресторане Palm или поужинать в японском ресторане Kobe, где блюда готовят на теппаньяки прямо перед гостями.

Фото: Kuramathi Island Resort

Открытия и релакс на острове

Спа-салон Kuramathi Maldives предлагает процедуры, сочетающие вековые традиции и современные методики оздоровления, включая уникальные детокс-ритуалы, основанные на мальдивской культуре. Для любителей природы на острове есть свои достопримечательности: огромное баньяновое дерево в центре, напоминающее пейзажи из фильма «Аватар», Ботаническая аллея и Природная тропа.

А чтобы познакомиться с местной жизнью, можно отправиться на экскурсию на соседний локальный остров Расду, где можно приобрести сувениры у местных ремесленников. И, конечно, не упустите возможность отправиться в круиз на закате вокруг атолла Расду – бокал игристого и палитра красок над океаном создадут незабываемые воспоминания, а если повезет, компанию вам составят дельфины.