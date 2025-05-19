Курортный сезон в Анапе будут спасать с помощью блогеров и амазонок

В Краснодарском крае считают, что «проиграли информационную войну» в освещении экологической ситуации в регионе после разлива мазута.

Большинство пляжей Анапы и Темрюкского района остаются закрыты после постановления Роспотребнадзора о несоответствии курортных зон санитарно-гигиеническим нормам безопасности.

По данным Минкурортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, сейчас спрос на летний отдых в регионе на 40% отстает от показателей прошлого года – в основном из-за падения интереса к Анапе. Такими цифрами на этой неделе поделилась представитель Минкурортов Дарья Езеева во время онлайн-эфира Ассоциации отельеров АМОС.

По словам Езеевой, туристическая отрасль региона «проиграла информационную войну черным пиарщикам» из-за отсутствия активности и «объективного» освещения ситуации. Представитель Минкурортов призналась, что властям не удалось заманить туристов на курорт, сделав ставку на отели с развитой инфраструктурой и бассейнами вместо моря.

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Езеева пожаловалась, что несмотря на то, что показатели воздуха и питьевой воды в регионе остаются в норме, блогеры-миллионники «распространяют небылицы о риске подхватить на курорте чуть ли не онкологические заболевания из-за неблагоприятной экологии».

В ведомстве решили бороться со СМИ их же оружием и организовать собственный блогер-тур: он пройдет с 15 мая по 4 июня. В туре примут участие как минимум 15 блогеров – некоторые из них с миллионными аудиториями подписчиков.

Что же покажут «голосам народа» во время тура? В Минкурортов обещают свозить блогеров на шикарные винодельни в Анапе и Темрюкском районе, представить масштабный медийный проект, рассказывающий об античном прошлом региона. Поделиться греческими легендами о том, что северное причерноморье является родиной амазонок и одним из мест, где Геракл совершал свои 12 подвигов. Помимо этого, в Краснодарский край обещают пригласить звезд и ведущих актеров московских театров. Насколько успешной будет эта попытка покажет время – пока начало сезона для многих отелей затягивается.