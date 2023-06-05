Курорту «Первая Линия. Health Care Resort» исполнилось пять лет

Курорт, расположенный на побережье Финского залива, отметил своё пятилетие, став за это время лидером в области Well-Being. Кроме того, «Первая Линия. Health Care Resort», активно ведет научно-исследовательскую деятельность в области управления возрастом и здоровьем лидеров будущего.

«Первая Линия. Health Care Resort» – первый в России курорт, реализовавший на практике концепцию 4Р-медицины и создавший новый и целостный подход к управлению здоровьем, включая не только физическое, но и ментальное, духовное и эмоциональное состояние. Сформированная на курорте wellness среда – синергия доказательной и превентивной медицины, науки и искусства, трендов и инноваций в области Well-Being.

Мария Грудина основатель и идеолог курорта Мы создали мир будущего, где наша миссия - изменить отношение человека к себе и своему здоровью, создавая инструменты для цельной, долгой и энергичной жизни. Став эталоном для всех оздоровительных курортов России, мы даем пример развития санаторно-курортного комплекса страны в новом, инновационном ключе.

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На базе курорта открыта полноценная академия биохакинга реализующая программы по оптимизации работы организма, состояния здоровья и самочувствия с помощью науки, технологий и глубоких знаний о физиологии человека. Каждому гостю курорта доступен уникальный тест Phenoage, который позволяет с высокой точностью определить биологический возраст и управлять им, замедляя процессы возрастных изменений и предупреждать их преждевременный запуск.

«Первая Линия. Health Care Resort» отличается не только применением Well-Being трендов, но и новым подходом в общении с гостями. В рамках авторской программы «Врачи как менторы» все сопровождающие программы оздоровления гостей курорта врачи прошли обучение и аккредитацию в ICF Russia (International Coaching Federation). Данный подход позволяет проводить мотивационное консультирование, побудить человека к изменению своего здоровья и научить использовать в повседневной методы, которым человек научился в рамках оздоровительной программы.