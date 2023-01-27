Кушадасы: турецкий курорт на Эгейском побережье

В коротком и красочном ролике открываем для себя Кушадасы – живописный турецкий курорт на берегу Эгейского моря с древней историей, вкусной кухней и дивными пейзажами.

Кушадасы – город, расположенный на западном побережье Турции, где вы найдете органичный сплав богатой истории, культуры и потрясающей природы. История города уходит корнями к древнегреческим и римским поселениям. Неудивительно, что сюда едут туристы, которые хотят изучить древние руины Эфеса и близлежащую деревню Сириндже.



Но не руинами едиными! Кушадасы раскинулся на полуострове, и оттуда открывается потрясающий вид на Эгейское море. Можете прогуляться по набережной, насладиться отдыхом на красивых пляжах и купанием в чистой морской воде. Ещё здесь можно попробовать самые разные водные развлечения и активности – парусный спорт, виндсерфинг и дайвинг.

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Кушадасы Фото: Дарья Борисенко / фотохостинг rtraveler.ru

Помимо созерцания исторических и природных достопримечательностей, в Кушадасы можно заняться шопингом и устроить целый гастротур. Город известен своей вкусной рыбой и традиционной турецкой кухней. В качестве сувенира можете прихватить изделия, которыми славятся здешние мастера – ручные тканые ковры и керамику. Найти их можно в многочисленных магазинах и атмосферных рынках города.



Путешествие в Кушадасы гарантирует вам целый калейдоскоп из впечатлений самого разного плана. Здесь понравится и тем, кого интересуют древние руины, и тем, кто хочет просто поваляться на пляже, и тем, кто хочет отведать местных специалитетов. Смотрите видео выше, вдохновляйтесь на путешествие и пакуйте чемоданы, Турция ждет!

Режиссер, оператор – Алексей Павлов

Производство SL Film