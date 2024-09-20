Латинская Америка стала доступнее для российских путешественников

Перевозчики добавили новые стыковочные рейсы – теперь добраться до стран Латинской Америке стало ещё проще.

Южная Америка привлекательна для многих россиян – латинские страны манят новизной, приключениями, разнообразием ландшафтов и отсутствием виз во многих точках прибытия. Однако добраться туда непросто — время в пути занимает больше суток, а на билеты может уйти целое состояние.

При этом аналитики отмечают, что появление новых стыковочных рейсов в Латинскую Америку повысило интерес российских путешественников к этому направлению.

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Сегодня россияне смогут добраться до Южной Америки с пересадками в Стамбуле, Дубае и Дохе. В октябре самыми доступными билетами из Москвы до Сан-Паулу и обратно остаются рейсы со стыковкой в Стамбуле: в среднем билет на конец октября с багажом можно приобрести от 160 тысяч рублей по данным Авиасейлс.

Аналитики отмечают, что сэкономить можно, приобретая экскурсионные туры в Южную Америку: стоимость будет зависеть от маршрута и длительности. Например, поездка на 10 дней на человека с перелётом, проживанием, питанием, экскурсиями и страховкой выйдет на сумму около 200-300 тысяч рулей.

Также некоторые путешественники предпочитают комбинированные туры – например, c посещением Бразилии и Аргентины одновременно. На двоих подобный тур на 9 дней может обойтись почти в 500 тысяч рублей без учёта билетов, что всё равно меньше, чем отдых на двоих в некоторых премиальных отелях Турции.