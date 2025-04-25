Латвия ужесточает въезд для россиян через шенгенские страны

Ранее власти Латвии призвали Европу полностью остановить выдачу виз нашим гражданам.

Граждане России и Беларуси, въезжающие в Латвию через страны Шенгенской зоны, теперь должны будут заполнять специальную форму для прибытия в страну, сообщил глава Министерства внутренних дел Латвии Рихард Козловскис. По словам чиновника, соответствующий документ уже находится в разработке ведомства.

Именно Козловскис ранее призвал страны Шенгенской зоны полностью прекратить выдавать визы россиянам, назвав туристов из нашей страны «угрозой внутренней безопасности» Европы.

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В Латвии процесс выдачи шенгена россиянам приостановили ещё три года назад, но наши граждане по-прежнему могут прибывать в страну из других стран Европы для транзита. Новый документ, предположительно, обяжет путешественников сразу декларировать свои цели визита в страну. Считается, что это поможет усилить контроль за гражданами России и Беларуси – и обеспечит уровень «безопасности», о котором так беспокоится Козловскис.

Несмотря на негативное отношение властей Латвии и других Прибалтийских стран к гражданам нашей страны, в 2024 году количество выданных россиянам шенгенских виз увеличилось в два раза в сравнении с предыдущим годом. Особенно положительная динамика наблюдается среди наиболее лояльных к россиянам стран Европы: Испании, Италии, Франции и Греции.