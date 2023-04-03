Лед и скорость: авторекорды на зимнем Байкале

Свист ветра, бескрайний лед, гибриды и электрокары: на озере Байкал в 11-й раз прошел фестиваль «Дни Скорости». Фестиваль, где водители, профессиональные гонщики, ставят рекорды на льду. Как всегда, мероприятие устроили на Малом море неподалеку от острова Ольхон. В этом году среди автомобилей-участников были, в основном, электрокары и гибридные автомобили, экологичные, но, как оказалось, не менее быстрые и выносливые, чем их бензиновые коллеги. Компания VOYAH вывела на лед сразу три своих новинки.

Зимний Байкал – это хрустальный лед и искрящийся снег, гигантские торосы и заросшие причудливыми сосульками пещеры Фото: Андрей Каменев

Это, пожалуй, совершенное творение природы – байкальский лед. Ни один водоем на планете не замерзает так, как Байкал — идеально гладкая ледяная поверхность закрывает все пространство озера, и к февралю здесь уже метровая толща, а по берегам ледяные — пещеры. Для местных жителей Байкал — это море, озером он остается для них лишь на картах.

Байкальский лед – одновременно и трасса, вот здесь, поглядите, к соревнованиям готовится участник соревнований: электрокроссовер VOYAH FREE. За рулем — гонщик Виталий Ларионов. На зачетном километре он развил среднюю скорость более 217 км/ч при старте с хода и более 108 км/ч при старте с места: поздравляем Виталия, и тот и тот результат признали национальными рекордами!

Кроме того, VOYAH FREE стал участником другого испытания – на дальность хода на одном заряде батареи. Пилоты Мария Мельникова и Максим Леонов двигались по кольцевой трассе со скоростью 60 км/ч (так заряд батареи расходовался наиболее эффективно). Результат выдающийся: VOYAH FREE прошел более 430 километров за 8 часов 10 минут.

Еще один участник соревнований от VOYAH – электрокроссовер с увеличенным запасом хода VOYAH FREE EVR.

Пилоты Максим Леонов и Илья Кашин за рулем VOYAH FREE EVR тоже поставили рекорды: на 1 километре при старте с хода Максим показал более 194 км/ч средней скорости, результат Ильи на 1 километре при старте с места – более 102 км/ч.

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Как и байкальский лед, байкальские трещины еще одна загадка озера. То ли под действием течений, то ли из-за сильных ветров огромные ледяные поля, толщиной в десятки сантиметров, начинают смещаться. В каком-то месте плита раскалывается на две, и одна часть начинает заползать на другую, подминая под себя первую. Так образуются торосы из огромных пластин прозрачно-бирюзового льда высотой в несколько метров. Огромные прозрачно-голубые льдины выстраиваются в протяженные хребты. Подобные трещины называют становыми, и они достигают в длину порой десятки километров – из-за них пересечь Байкал не так уж и просто, как может показаться.

Фото: Андрей Каменев

Впрочем, на ледовой трассе для установления рекордов – никаких, конечно, трещин. Отрезок длиной 12 километров тщательно проверяется и готовится Российской автомобильной федерацией.

Вот на белоснежной глади готовится к старту Анастасия Нифонтова. Двухкратная обладательница мотоцклетного Кубка мира по спидвею, первая россиянка — участница ралли «Дакар», вице-чемпионка в зачете среди внедорожников 2022 года. На этот раз — она за рулем гибридного минивэна VOYAH DREAM.

Этот флагманский минивэн оснащён последовательно-гибридной силовой установкой с двумя электродвигателями и 1,5 литровым бензиновым мотором, суммарной мощностью 393 л.с, крутящим моментом в 610 Нм, что позволяет ему ускоряться до 100 км/ч за 6,6 секунды (максимальная скорость – 200 км/ч). Что касается бензинового двигателя, то он используется для выработки электричества для подзарядки аккумулятора.

На VOYAH DREAM Анастасия поставила рекорды: более 184 км/ч средней скорости при старте с хода и более 108 км/ч при старте с места.

Всего во время фестиваля «Дни скорости на льду Байкала 2023» гонщики сделали 14 успешных попыток, которые получили статус национальных рекордов. Поздравляем наших рекордсменов!