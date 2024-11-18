Лекции для капитанов

Интересный факт: согласно статистики Российского союза туриндустрии, этим летом спрос на яхтенные туры по России увеличился на 30%. Кроме того, по данным исследования Knight Frank о распределении благосостояния в мире The Wealth Report 2018, граждане России владеют 168 яхтами средней массой более 1,3 тысяч тонн и средней длиной 59 метро. Россия занимает второе место в мире после американцев по количеству яхт длиной более 40 метров.

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С 09 ноября по 23 ноября 2024 года в Силе ветра проводят месяц открытых дверей Школы кaпитaнов. На протяжении двух недель в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Казани устраивают бесплатные лекции, встречи, мастер-классы, в рамках которых опытные и начинающие капитаны рассказывают о том, как получить яхтенные права, как устроена практика и почему стоит исследовать мир под парусами.

В программе – паблик-токи с кругосветчиками Алмазом Алеевым, Виталием Елагиным и капитанами Силы ветра Никитой Горбуновым, Женей Волченковой, Егором Кирюхиным, мастер-классы по навигационным картам «Как построить маршрут по Италии», лекции «Чему меня научил переход через Атлантику» и «Как меняется мир, если вы капитан» от преподавателя Школы капитанов Владимира Гансона, паблик-ток «Что такое филд-рекординг и как мы записывали звуки Ладоги под парусом» от Юлии Романовой, дизайнера Bang Bang Education, лайфхаки от инструктора Ольги Костиной и другое.