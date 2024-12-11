Летевшая из Дубая россиянка выкупила весь багажный отсек

Она отправила туда коробки с брендовой одеждой. Остальные пассажиры ждали свои вещи более 16 часов.

Россиянка, летевшая в Москву из Дубая, выкупила почти весь багажный отсек самолета для перевозки в Москву коробок с люксовой одеждой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, пассажиры российской авиакомпании, прилетевшие из ОАЭ, не дождались своего багажа во Внуково. Вместо их чемоданов на ленте оказались огромные коробки с брендовой одеждой, обувью и аксессуарами. В итоге людям пришлось ждать сумки более 16 часов — некоторые оформили документы на утерянный багаж.

Один из подписчиков рассказал, что багажное отделение самолета выкупила некая российская знаменитость. Причем, в аэропорту она получила только 50 коробок с одеждой, еще 137 прилетели следующими рейсами. На первых из них вещей пассажиров не оказалось.

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