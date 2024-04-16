Летний отдых в люксовых отелях Турции оказался дешевле такового в Сочи

Разница цен на премиальные отели в этой стране и на черноморском курорте составляет 15-20%.

Отдых в летний период в бюджетных гостиницах Сочи будет стоить дешевле, чем в Турции. Об этом сообщила руководитель Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. В то же время она уточнила, что за премиальные отели популярной курортной страны в летний сезон российские туристы смогут заплатить на 15-20% меньше, чем за аналогичные сочинские.

Например, тур в трехзвездочный отель Сочи на июнь обойдется от 61 тысячи рублей на семь ночей для двоих с вылетом из Москвы. В то время как путевки в популярные турецкие отели данной категории стоят от 91 тысячи рублей. А вот отдых в пятизвездочных отелях высокого уровня в Сочи обойдется минимум в 636 тысяч рублей за две недели на двоих. При этом стоимость люксовых отелей Турции начинается от 426 тысяч на 14 дней для двух человек.

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Ранее стало известно, что россияне на майских праздниках планируют отдыхать в Москве, Калининграде, Турции и Индонезии.