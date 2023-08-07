Летний отдых в российской Арктике: куда ехать, чем заняться, сколько стоит

Вместе с сервисом бронирования отелей МТС Travel рассказываем, сколько стоят арктические приключения и где их искать.

Арктикой обобщенно называют все области на глобусе, находящиеся выше северного полярного круга (66° северной широты). В России эту область также именуют Заполярьем. В нее входят частично или полностью девять регионов: Мурманская и Архангельская области, Красноярский край, республики Саха, Коми и Карелия, Ямало-Ненецкий, Ненецкий автономный округ и Чукотский автономные округа.

Каждый из них предлагает свои маршруты и активности. Объединяет отдых на севере то, что любая поездка за пределы цивилизации требует специальной подготовки и знаний местного ландшафта, а также других природных особенностей. Летом в Арктике стоит полярный день: солнце либо вообще не заходит за горизонт, либо заходит частично. Температура в разных регионах может едва подниматься выше ноля, а может доходить до +30 °C.

В сервисе бронирования отелей МТС Travel нам рассказали про самые популярные направления для поездки в Арктику летом, а также посчитали, сколько обойдется проживание в таком путешествии.

Ненецкий автономный округ

Нарьян-Мар Фото: Савелий / фотохостинг rtraveler.ru

В столице региона Нарьян-Маре снег лежит до июля, а оленей здесь живет в три раза больше, чем людей. Долететь до аэропорта Нарьян-Мара можно из большинства крупных российских городов. В Ненецком округе можно увидеть шаманские обряды в старых поселениях, порыбачить, нырнуть в самые северные в Европе горячие источники Пым-Ва-Шор, сплавиться по реке Белой и посетить на вертолете традиционную стоянку ненцев на острове Колгуев.

Большинство туристических объектов удалены от Нарьян-Мара на сотни километров, ночуют там чаще всего в охотничьих домиках или палатках, но в некоторых поселках есть гостиницы. По данным МТС Travel, в августе размещение в регионе в сутки стоит в среднем 5 500 рублей.

Ямало-Ненецкий автономный округ

Стойбище ненцев-оленеводов в лесотундре ЯНАО Фото: Кетова Вера / фотохостинг rtraveler.ru

Крупые аэропорты Ямала находятся в Новом Уренгое, Салехарде, Надыме, Ноябрьске. Цены на проживание этих городах в августе колеблются в среднем от 3 500 до 5 800 рублей в сутки.

Летом в регионе проводят экспедиции в тундру и на стойбища оленеводов. Там можно разместиться в чуме, попробовать строганину, травяной чай и сладости из местных ягод, погладить оленей и порыбачить.

Из Салехарда на вездеходах организуют экскурсии в природный парк «Ингилор». Здесь туристы посещают водопады, питомник овцебыков, ледник. В парке можно сплавиться по горной реке или подняться на гору Нырдвомен-Из. Еще один маршрут из Салехарда – в этнокомплекс «Горнокнязевск», где туристы могут сделать амулеты, примерить верхнюю одежду чукчей и принять участие в шаманском обряде.

Красноярский край

Закат на озере Капчук, плато Путорана, Таймырский район, Красноярский край. Фото: Кирилл Уютнов / фотохостинг rtraveler.ru

Аэропорты арктической части региона располагаются в Игарке и Хатанге. Заполярные территории Красноярского края — это, в первую очередь, таймырские заповедники и плато Путорана, российская «точка недоступности». Попасть сюда можно только на лодке, а в отдельные точки и вовсе на вертолёте. Заповедники полуострова Таймыр посещают организованными группами по заявке. Гостиницы расположены только в Норильске и посёлках Хатанга и Диксон. Проживание там этим летом, по данным МТС Travel, стоит в среднем 6 300 рублей в сутки.

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Архангельская область

Айсберг на территории Земли Франца-Иосифа, Национальный парк Русская Арктика, Баренцево море Фото: Андрей Паршин / фотохостинг rtraveler.ru

Любителям приключений стоит отправиться в заповедник «Русская Арктика», расположенный на архипелагах Франца-Иосифа и Новая Земля. Долететь до него можно через аэропорт Рогачёво, который находится на острове Новая Земля. Для посещения необходим пропуск, который можно оформить на сайте национального парка. В заповеднике обитают белые медведи, нарвалы, северные олени и песцы, а почти вся земля покрыта нетающим льдом.

В этом же регионе расположены Соловецкие острова — архипелаг с монастырём XV века и древними святилищами, а также множеством природных и археологических памятников. На территории есть гостиницы и гостевые дома, а также собственный аэропорт «Соловки».

В музее «Малые Корелы» в 25 километрах от Архангельска представлены примеры деревянного зодчества и традиционного искусства народов Севера с XVI по XVIII век. Рядом есть одноименный туристический комплекс. В Архангельске этим летом можно найти варианты размещения в среднем за 3 100 рублей за ночь.

Мурманская область

Вид на Кандалакшский залив с горы Волосяная, Мурманская область Фото: Боброва Марина / фотохостинг rtraveler.ru

Мурманск является самым крупным городом России за полярным кругом, в нем есть большой аэропорт и железнодорожный вокзал – добраться до него несложно. А Мурманская область в целом – это хорошо освоенный регион, где можно найти гостиницу или глэмпинг. В августе проживание в Мурманске обойдется в среднем в 4 200 рублей в сутки. По Мурманской области проводят ознакомительные туры, в которые входит посещение разных локаций, знакомство с природой, бытом оленеводов и хибинскими горами. Это может быть поездка на вездеходах по окрестностям Апатит или недельный пеший тур по Кольскому полуострову.

Одна из знаменитых локаций Мурманской области – поселок Териберка. Туристов туда привлекают экскурсии к китам, пляж «драконьих яиц» с круглыми камнями, Батарейский водопад и кладбище рыболовных судов — вечная стоянка списанных рыболовных кораблей. Каждый год в июле в поселке организуют музыкально-гастрономический фестиваль «Териберка», в рамках которого проходят спортивные состязания, творческие и развлекательные мероприятия. Гостевые дома на это время лучше бронировать заранее – можно запланировать поездку в следующем летнем сезоне.

Также из Мурманска можно отправиться в Кандалакшу и посетить заповедник, где водятся бурые медведи, росомахи, северные олени, горностаи. Частично заповедник заходит на территорию Карелии и объединяет тундру и тайгу. Для посещения необходимо оформить пропуск на сайте заповедника. А в первой половине лета в Кандалакше проходит несколько крупных мероприятий: фестиваль исторической реконструкции «Гандвик», посвящённый эпохе викингов; морская регата «Паруса Кандалакши» и День рыбака. В этом году посетить их уже не получится, зато можно подготовиться к поездке следующим летом. Цены на объекты размещения в Мурманской области следующим летом, по данным МТС Travel, в среднем составляют 5 600 рублей в сутки.

Еще в Мурманской области можно получить «Паспорт Полярника» – документ, подтверждающий пересечение полярного круга. В нем путешественник может собрать специальные штампы за посещение некоторых локаций в регионе.

Чукотский автономный округ

Мыс Кожевникова на Чукотке вблизи поселка Рыркайпий. Белые медведи приходят сюда каждый год – отдыхают на скалах и ждут, когда Чукотское море замерзнет и можно будет пойти в сторону острова Врангеля. Фото: Владимир / фотохостинг rtraveler.ru

Добраться до региона можно, купив авиабилеты до Анадыря или Певека, а также до Билибино с пересадкой в Магадане. Железных дорог в регионе нет. Экспедиции по Чукотке проводят на джипах, вездеходах, квадроциклах, лодках, вертолётах и даже на оленях. Нужно учитывать, что на Чукотке никогда нельзя гарантировать хорошей или даже приемлемой погоды, которая позволит вылететь или выехать в нужном направлении в любой момент.

Среди местных развлечений – купание в Кукуньских термоминеральных источниках, посещение песцовой фермы в Лорино и лежанки моржей в бухте Кенискун, поездка на крайнюю материковую восточную точку России – мыс Дежнёва.

Важно: на Чукотку нельзя просто приехать. Нужно оформить пропуск в пограничную зону на «Госуслугах» или по почте через администрацию округа. Это несложно, но обязательно. Гостиницы есть во всех райцентрах и многих крупных посёлках. Не всегда работают немногочисленные банкоматы, лучше иметь наличные.