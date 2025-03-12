Летний сезон 2025 года может стать рекордным для абхазских курортов

По данным сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок», число ранних бронирований размещения в регионе значительно выросло.
Прирост в два раза по сравнению с прошлым годом отмечается в Пицунде, Гудауте и поселке Лдзаа. Эксперты ожидают, что предстоящее открытие аэропорта в Сухуме и запуск новых электричек из Сочи и Сириуса значительно улучшит транспортную доступность Абхазии и будут стимулировать рост туристического потока.
В мае в Сухуме ожидается открытие аэропорта, который впервые за более чем 30 лет свяжет столицу Абхазии с Москвой прямыми рейсами. В дальнейшем планируется запуск рейсов и из других российских городов. Кроме того, с 1 мая 2025 года из Сириуса в Сухум начнет курсировать новая электричка, которая упростит логистику и сократит время в пути.
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