Летом в России возможен дефицит авиабилетов

Об этом заявил Максим Решетников, глава Минэкономразвития России.

По прогнозу чиновника, туристический поток в России будет около 48 миллионов перелетов за год.

В предстоящий летний сезон россияне могут столкнуться с нехваткой авиабилетов во время перелетов по России, и поэтому Министерству транспорта следует заранее предупредить о возможной нехватке мест на борту самолетов; об этом сообщил министр экономического развития Максим Решетников на заседании правительственной комиссии, посвященной развитию туризма.

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Он уточнил, что прогнозы ведомства свидетельствуют о «снижении провозной мощности на внутренних авиалиниях». Также министр акцентировал внимание на необходимости организации стабильной перевозки туристов в Крым, где наблюдается значительный рост интереса к отдыху. По словам Решетникова, в течение летнего сезона, который продлится с мая по сентябрь, ожидается, что туристический поток внутри России достигнет 48 миллионов поездок, что на 3,6 миллиона больше, чем в 2024 году. При этом значительная часть туристов направится в самые популярные туристические зоны, включая Крым, Москву, Краснодарский край и Ставрополье.