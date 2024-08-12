Лодка с туристами пропала у берегов Сахалина

На судне находились двое взрослых и подросток. Сейчас их ищут.

Двое взрослых мужчин и подросток исчезли по дороге с Шантарских островов на Сахалин. Об этом в своем Telegram-канале сообщает сахалинское отделение поисково-спасательного отряда «Сова». По данным отделения, путешественники отправились на Шантары 4 августа. 9 числа мужчины и ребенок сели на лодку у мыса Перовского в Хабаровском крае и направились в село Москальво на Сахалине, но так и не прибыли туда.

Сейчас ведется поиск пропавших вдоль береговой линии, используется беспилотник. Пограничники готовы предоставить два катера, а МЧС области — вертолет Ми-8. Рассматривается возможность использования вертолета Рыбохраны. Однако привлечь воздушные суда и лодки к поискам пока не позволяет погода. Известно, что среди пропавших — братья Сергей и Михаил Пичугины 49 и 46 лет, а также 15-летний сын одного из них Иван.

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