Лучший отель в мире по версии TripAdvisor

Сервис TripAdvisor назвал лучшие отели в мире по оценкам на их сайте. Догадаться, где находится лидер рейтинга, не так уж просто.

Сайт путешествий TripAdvisor составил рейтинг лучших отелей мира в 2023 году – Traveller's Choice Best of the Best Hotels. Список составили на основе данных отзывов за 2022 год: были рассмотрены 1,5 миллиона отелей.

Наряду со своим рейтингом лучших отелей TripAdvisor также опубликовал списки фаворитов туристов в нескольких подкатегориях: все включено; B&B (ночлег и завтрак); для семейного отдыха; самые популярные новые отели; роскошные; необычные; небольшие отели; лучшие отели для сна и лучшие отели со спа.

В прошлом году лидером рейтинга от TripAdvisor стал костариканский отель Tulemar Bungalows & Villas, но на этот раз заведения нет даже в первой десятке рейтинга. Пальма первенства досталась отелю из Индии – Rambagh Palace в Джайпуре, который получил высокие оценки за свой бассейн, спа-центр и уровень гостеприимства. Отель получил полный пятизвездочный рейтинг на основе более чем пяти тысяч отзывов.

Ниже представлена галерея из Топ-10 отелей по версии TripAdvisor от десятого места к первому:

10. Padma Resort Ubud (Пуху, Индонезия) Фото: TripAdvisor

Самостоятельно ознакомиться с полным рейтингом лучших отелей мира TripAdvisor, а также со всеми списками подкатегорий можно здесь.