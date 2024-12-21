Лыжню! 5 горнолыжных курортов, где стоит покататься в этом году

Зима — любимый сезон поклонников лыж и сноубордов. Если курорты недалеко от дома уже освоены, самое время спланировать путешествие в другой регион, которое станет настоящим приключением. В качестве декораций — красивые пейзажи, пушистый снег и чистый воздух. К тому же, добраться до популярных российских каталок совсем несложно: достаточно купить билет на самолет.

Красная поляна

Горнолыжный вулкан Аибга, Красная Поляна Фото: Таня Лещинская / фотохостинг rtraveler.ru

Этот горнолыжный курорт каждый год попадает в число самых популярных: сюда съезжаются любители активного отдыха со всей страны. Здесь прекрасно развита инфраструктура: на Красной поляне большой выбор трасс разной сложности, а также впечатляющий ассортимент отелей, ресторанов, спа и других развлечений.



На курорт можно приезжать всей семьей: скучать гарантированно не придется. А если заснеженные склоны вдруг наскучат, всегда можно сбежать в Сочи, подышать морским воздухом и погулять среди пальм. Помимо рейсов из Москвы, группа компаний «Аэрофлот» продолжит региональную программу полётов на черноморский курорт. В зимнем сезоне авиакомпании Группы «Аэрофлот» предлагают прямые рейсы в Сочи из более чем 10 городов. Помимо Москвы это: Санкт-Петербург, Красноярск, Екатеринбург, Казань, Самара, Пермь, Уфа, Саратов, Челябинск, Киров.







Алтай

Загадочный Алтай привлекает туристов круглый год: в теплое время года сюда едут за долгими пешими прогулками по красивым местам, а зимой на первое место выходят горнолыжные курорты. Среди их преимуществ не только развитая инфраструктура и опции для спортсменов с разным уровнем подготовки, но и транспортная доступность.

Так, в этом сезоне группа компаний «Аэрофлот» увеличила частоту полетов в Горно-Алтайск из московского «Шереметьево» до 10 рейсов в неделю: теперь они выполняются по четвергам, субботам и воскресеньям. С дальнейшим трансфером тоже не будет никаких проблем: например, до популярного курорта «Манжерок» из аэропорта Горно-Алтайска можно добраться всего за полчаса на такси или арендованном автомобиле.

На курорте оборудовано порядка 50 км трасс горнолыжных трасс, а также специальные зоны для тех, кто предпочитает беговой вариант. После дня, проведенного на склоне, можно поплавать в бассейне, попариться в бане или поужинать в панорамном ресторане, любуясь окружающими красотами.

Южно-Сахалинск

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Вариант для тех, кого не пугают большие расстояния и долгие перелеты. На Сахалине довольно мягкие и снежные зимы, а курорт «Горный воздух», расположенный буквально в центре столицы острова, считается одним из лучших в России. На курорте 15 трасс, которые порадуют как новичков, так и бывалых. На территории также есть отели, в которых предлагают разместиться отдыхающим, но можно выбрать гостиницу и в городе: несколько вариантов находятся буквально в пешей доступности от подъемника.



Добраться до Южно-Сахалинска не проблема даже из центральной части России: группа компаний «Аэрофлот» выполняет рейсы в 8 городов Дальнего Востока.

Кировск

Кировск под облаками Фото: Любовь Самсонова, фотохостинг rtraveler.ru

Курорт в Мурманской области, который успели полюбить жители Москвы и Санкт-Петербурга. Сюда можно добраться всего за пару часов на самолете, при этом ни качество снега, ни инфраструктура не разочаруют. Среди популярных горнолыжных курортов — «Большой Вудъявр» с 30 км отлично оборудованных склонов. Пока лыжные профи осваивают экстремальные черные трассы, новички могут покататься по зеленым.

А если навыка нет совсем, его можно получить с опытным инструктором. Все необходимое оборудование на курорте предлагают взять напрокат. Однако многие спортсмены предпочитают кататься на своих, привычных лыжах и сноубордах. Взять их с собой не проблема: группа компаний «Аэрофлот» предлагает провезти один комплект горнолыжного оборудования совершенно бесплатно.

Эльбрус

Эльбрус Фото: АБ / фотохостинг rtraveler.ru

Старейший курорт России «обкатан» несколькими поколениями лыжников. Сюда приезжают ради невероятных пейзажей и впечатляющих высот: на Эльбрусе можно забраться аж на 5000 м. Помимо лыж и сноубордов, туристам здесь предлагают с ветерком прокатиться на снегоходе, встать на коньки или отправиться в конный поход.