Магазин duty free в аэропорту Владивостока показал рекордное увеличение продаж

Всему виной туристы из Китая.

Возобновление авиасообщения с Китаем помогло магазинам duty free на Дальнем Востоке выйти в 2023 году из убытков. Как сообщает РБК, в 2023 году выручка магазинов беспошлинной торговли в ряде региональных аэропортов выросла более заметными темпами, чем в аналогичных магазинах в аэропортах Москвы. Среди лидеров роста оказались торговые точки в аэропортах Дальнего Востока и Сибири.

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Единственный оператор магазинов duty free в аэропорту Владивостока увеличил доходы в три раза к концу 2023 года. ООО «Фри трейд Владивосток» заработало почти 109 миллионов рублей, в то время как годом ранее сумма была значительно ниже – всего 33,7 миллионов рублей.