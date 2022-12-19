Магия Рождественского Петербурга: легенды Paulaner и Radisson Hotels

Что их объединяет? Расскажем в этой статье, а заодно поделимся лучшим готовым решением встречи Нового 2023 года.

Новогодние праздники – самая красивая и волшебная пора для Петербурга. Накануне главного праздника года Северная столица, украшенная бесчисленным количеством гирлянд и мерцающих композиций, действительно, становится похожа на сказочный город.

Усилить впечатления и еще глубже прочувствовать магию Нового Года и Рождества можно в отелях международной сети Radisson Hotels, в которых давно уже царит праздничная волшебная атмосфера, в лобби витают ароматы шоколада и глинтвейна, атриумы украшены в самых лучших Рождественских традициях, а гостей встречает новогодняя красавица – елка. Отели этой сети расположены в самых значимых районах культурной столицы. Но если вы хотите весело, задорно и в целом незабываемо провести новогоднюю ночь, то, непременно, отправляйтесь в Park Inn by Radisson Pulkovskaya Hotel & Conference Centre St.Petersburg на юге города или Park Inn by Radisson Nevsky StPetersburg в самом сердце Петербурга.



Именно там приветливо распахнули свои двери культовые немецкие рестораны Paulaner, которые давно уже стали мировой легендой благодаря своим оригинальным рецептам и непревзойденной атмосфере истинного Баварского гостеприимства.

Новогодняя ночь в ресторане Paulaner

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Новогодняя Ночь в Paulaner, как и полагается, пройдет с размахом! Безудержное веселье и вкуснейшие деликатесы, безлимитный бар и великолепная шоу – программа, стиль диско, всеми любимые хиты 90х и живая музыка. На праздничных столах будет изобилие разнообразных салатов и закусок, рыбное ассорти и шляхплатте, а также чудесные десерты. В Park Inn by Radisson Nevsky St.Petersburgс 22:00 до 02:00 будет доступен горячий буфет (формат шведский стол).



На страже фееричного настроения гостей стоит команда повелителей праздника от Park Inn by Radisson & Paulaner, которая непременно, сделает Новый Год 2023 самым запоминающимся событием. Среди обязательных пунктов программы: в полночь поднять бокал и загадать желание, а потом пуститься в новогодний пляс и никуда не торопиться. Веселиться можно, сколько потребуется, а все потому, что рестораны Paulaner расположены в отелях Radisson Hotels, предупредительная команда которых позаботилась обо всех деталях и подготовила специальное пакетное предложение «Новогодняя ночь».





Новогодняя ночь с проживанием

Выбирая новогоднее предложение, Вам останется только веселиться, петь любимые песни и танцевать до самого утра, а после с комфортом отдохнуть в номерах отелей Park Inn by Radisson Pulkovskaya Hotel & Conference Centre St.Petersburg

и Park Inn by Radisson Nevsky St.Petersburg!

В стоимость специального предложения входит не только два билета на вечеринку в Paulaner и проживание на двоих, но и вкусный новогодний завтрак в формате шведский стол, а также поздний выезд в подарок. А еще в в Park Inn by Radisson Pulkovskaya Hotel & Conference Centre St.Petersburg есть просторная аква зона и спа с бассейном, джакузи и множеством приятнейших процедур.

Не зря ведь говорят, что как Новый Год встретишь, так его и проведешь. Так что не откладывайте в долгий ящик – выбирайте комфорт и готовые решения от профессионалов мировой индустрии гостеприимства — международного бренда Radisson Hotels.

пл. Победы д. 1 . Park Inn by Radisson Pulkovskaya Hotel & Conference Centre и Paulaner Pulkovskaya.

Гончарная 4 , Paulaner Nevsky