Мальдивская рапсодия: гармония роскоши и природы

Мальдивы – синоним райского отдыха. Бирюзовые воды океана, белоснежный песок и роскошные отели... Рассказываем об одном из них.

Представьте себе настоящий побег от реальности: на берег океана, где под шелест пальм роскошные виллы прячутся среди пышной тропической зелени. Добавьте к этому безупречный сервис, изысканную кухню и спа-процедуры – и вы получите Velassaru Maldives, пятизвездочный бутик-отель, входящий в престижную коллекцию Small Luxury Hotels of the World.

Расположенный всего в 25 минутах на скоростном катере от международного аэропорта Мале (атолл Южный Мале), Velassaru Maldives – это оазис спокойствия и уединения. Одной из главных достопримечательностей отеля является его обширная лазурная лагуна. Здесь можно не только купаться и загорать, но и исследовать богатый подводный мир: красочные кораллы, грациозные черепахи, безобидные акулы и мириады разноцветных рыбок. Для тех, кто хочет познакомиться с местной фауной поближе, отель предлагает бесплатную снорклинг-экскурсию с профессиональным гидом. Он покажет лучшие места для снорклинга и расскажет об обитателях домашнего рифа. Возможно, вам даже посчастливится увидеть завораживающий танец скатов или понаблюдать за муреной.

Velassaru Maldives – это идеальное место для романтического путешествия. Недаром отель неоднократно получал сертификат качества от TripAdvisor. Здесь все продумано до мелочей, чтобы создать атмосферу романтики и гармонии. Специально для пар разработаны спа-программы, которые проводятся в уединенных бунгало над водой, под успокаивающий шум волн. Здесь стоит попробовать фирменный Velassaru Signature Massage – 90-минутную процедуру с кокосовым маслом. Наряду с этим в спа-меню входят различные процедуры для лица и тела с использованием натуральной косметики ELEMIS и Pevonia, а также специальные программы для будущих мам.

Для тех, кто предпочитает активный отдых, Velassaru Maldives предлагает занятия йогой на закате солнца под руководством опытных инструкторов. Наблюдая, как солнце погружается в океан, вы почувствуете полное единение с природой и обретете внутреннюю гармонию.

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Гастрономические впечатления – еще одна важная составляющая отдыха в Velassaru Maldives. В главном ресторане отеля Turquoise гости могут насладиться разнообразием блюд международной кухни. Шеф-повара следуют принципам здорового питания, предлагая легкие, вкусные и полезные блюда. Особенно рекомендуем попробовать салат из мальдивского тунца, салат из киноа и черного кунжута, а также тайский салат из говядины.

Наконец, несколько слов о размещении. Курорт предлагает гостям широкий выбор вилл, отличающихся по расположению и уровню комфорта: береговые и на воде. В интерьерах вилл преобладают природные оттенки, гармонично сочетающиеся с окружающей тропической красотой. Дизайнеры использовали палитру морской волны, песка и неба, чтобы создать атмосферу спокойствия и релаксации. В каждой вилле есть все необходимое для комфортного отдыха: спальня, ванная комната, гостиная зона и терраса, где можно наслаждаться восхитительными видами Индийского океана. Некоторые виллы также оборудованы частными бассейнами.