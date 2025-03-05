Мальдивская сказка для всей семьи в JW Marriott Maldives Resort & Spa

Прошлый год в очередной раз подтвердил неугасающий интерес россиян к Мальдивам: например, в октябре архипелаг принял рекордное количество гостей из России. И это неудивительно, ведь Мальдивы – это не только романтическое уединение, но и идеальное направление для семейного отдыха. Особенно если выбрать правильный курорт!

JW Marriott Maldives Resort & Spa, раскинувшийся на острове Вагару атолла Шавияни, – это место, где мечты об идеальном семейном отпуске становятся реальностью. Всего 55 минут на гидросамолете от международного аэропорта Велана – и вы оказываетесь в тропическом раю, созданном для беззаботного отдыха с детьми.

Фото: JW Marriott Maldives

Простор и уединение для каждого

Вместо тесных номеров – роскошные виллы площадью от 234 до 285 кв.м., каждая с собственным бассейном и просторной террасой. Выбирайте между виллами, утопающими в зелени тропического сада с выходом к пляжу, и виллами, стоящими прямо над водой, со ступенями, ведущими в лазурную лагуну. Двухуровневые виллы – Duplex Beach Pool Villa и Duplex Overwater Pool Villa – идеальный вариант для больших семей или компаний друзей. Здесь с комфортом разместятся до пяти человек, а личный дворецкий позаботится о том, чтобы ваш отдых был безупречным.

Дизайн вилл, сочетающий в себе современность и мальдивские традиции, создает атмосферу спокойствия и уюта. Натуральные материалы, светлые тона, яркие акценты, вдохновленные красками коралловых рифов, – все это настраивает на расслабленный отдых. А благодаря пышной растительности, окружающей пляжные виллы, создается ощущение полной приватности: можно нежиться у бассейна, пока дети строят замки из песка на белоснежном пляже.

Фото: JW Marriott Maldives

Приключения на любой вкус

Гастрономическое разнообразие – еще один плюс JW Marriott Maldives Resort & Spa. От сытных завтраков в ресторане Aailaa до пиццы в Fiamma и аутентичной тайской кухни в уникальном ресторане Kaashi, расположенном прямо на дереве! А для тех, кто хочет чего-то особенного, курорт предлагает услугу Destination Dining – индивидуально подобранные блюда, которые подадут в любом уголке острова, будь то романтический ужин на пляже или уединенный пикник на вилле.

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Детский клуб: мир открытий и веселья

Пока родители наслаждаются спа-процедурами или дегустируют вина в отмеченной наградами винотеке, дети могут отправиться в увлекательное путешествие в Little Griffins Kids Club – одном из крупнейших детских клубов на Мальдивах. Здесь их ждет огромный пиратский корабль, детский бассейн и множество творческих зон.

Новейшая программа клуба посвящена заботе об окружающей среде. Маленькие гости превратятся в садоводов, узнают о биоразнообразии, научатся готовить пиццу и смузи из свежих фруктов и овощей, собранных в саду курорта. А еще их ждут экскурсии, знакомящие с флорой и фауной острова и подводным миром атолла Шавияни. Каждый день в Little Griffins Kids Club – это новое приключение: сказки, пираты, супергерои, спортивные состязания, мини-дискотеки и многое другое!

Фото: JW Marriott Maldives

Beyond Ordinary: отдых с привилегиями

Специальное предложение Beyond Ordinary от JW Marriott Maldives Resort & Spa делает семейный отдых еще более привлекательным. Оно включает в себя проживание в лучших номерах, эксклюзивные бонусы, возможность получить 20 тысяч баллов на счёт Marriott Bonvoy, 50-минутную спа-процедуру для двоих и ужин в ресторане RIHA, где индийская кухня виртуозно сочетается с западными вкусами.

Фото: JW Marriott Maldives

JW Marriott Maldives Resort & Spa – это не просто курорт, а место, где создаются незабываемые семейные воспоминания. Здесь каждый найдет занятие по душе, а атмосфера гостеприимства и заботы позволит по-настоящему расслабиться и насладиться отдыхом.