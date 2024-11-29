Российские туристы поставили рекорд по числу поездок на Мальдивы

На островах побывало максимальное число россиян за последние пять лет.

В октябре 2024 года Мальдивы установили новый рекорд по количеству российских туристов — 22,6 тысячи человек, что стало наивысшим показателем за последние пять лет. Согласно статистическим данным, в октябре прошлого года число россиян, выбравших Мальдивы для своего отпуска, увеличилось на 28% по сравнению с октябрем 2023 года, когда на островах побывали 17,7 тысячи путешественников из России.

Кроме того, в октябре россияне оказались самыми активными среди иностранных туристов, посетивших Мальдивы, составляя 13,1% от общего числа гостей. На втором месте оказались немецкие туристы с долей в 11,4%, а на третьем — китайские с 10,8%.

Несмотря на это, общий прирост российского турпотока на Мальдивы за первые десять месяцев 2024 года оказался скромнее. За этот период страну посетили около 185 тысяч россиян, что всего на 6% больше, чем за аналогичный период предыдущего года (174,6 тысячи). Впрочем, столь высокие показатели были отмечены и в 2021 году, когда на Мальдивах отдохнули 188,8 тысячи россиян.

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Ранее сообщалось, что с 1 января 2025 года на Мальдивах вдвое увеличится сумма «зеленого налога», или экологического сбора, который каждый турист обязан заплатить за проживание в отелях или гостевых домах.