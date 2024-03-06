Масленица пришла! А куда?

В этом году прощаемся с зимой и встречаем весну в марте! Масленица отмечается во многих городах России, особенно широкие гуляния обещают в Суздале и Ярославле. Уличные развлечения и состязания, ярмарочные ряды, блины со всевозможными начинками — всё это обязательные пункты программы мероприятий любимого народного праздника. А какой Масленицу планируют в Калужской области, в крупнейшем в России этнографическом парке-музее «ЭТНОМИР»?

Всю неделю – с 11 по 17 марта — в ЭТНОМИРе проводятся праздничные тематические экскурсии. Например, в вологодской избе расскажут, откуда появилось название праздника и вспомнят весенние заклички, в костромской — познакомят с устройством русской печки, баранками угостят.



На большой экскурсии «Встреча весны у народов мира» можно узнать, когда встречают весну в Японии, что китайский Новый год Чуньцзе — это именно праздник весны, в Таиланде — Сонгкран, в Индии — Холи, в Чехии — Мясопуст. Разные даты, удивительные традиции… А объединяет их все радость жизни, желание обновления, стремление к существованию в гармонии с природой.

Конечно, главным символом праздника является сжигание чучела Масленицы. Огненный ритуал встречается у разных народов мира, как и тематические куклы. В ЭТНОМИРе можно полюбоваться балканской Мартиницей, польской Мажанной, швейцарским Боджем и Соломенным рыцарем из Великобритании, рассмотреть и узнать подробности о Куренте и Кукерах, Жилли и Морэ.



А главную героиню – огромную Масленицу в цветастом сарафане — видно отовсюду. Именно вокруг неё все собираются, чтобы проводить зиму, приговаривая: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!». В этом году сжигания 12-ти метровых кукол пройдут 16 и 17 марта.

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Конечно, на познавательных программах побывать нужно, но о развлечениях забывать ни в коем случае нельзя. Да и не получится. Гостей парка тут и там зазывают поучаствовать в масленичных забавах.



На этот раз проводниками будут герои народных сказок: Василиса Премудрая и Кот учёный загадки загадывают, Служивый учит варить кашу из топора, богатыри в силе и ловкости предлагают посоревноваться. Кто перо Жар-птицы достанет, взобравшись на Ледяной столб, тому подарок.



Солнцеворот – место исполнения желаний, тут и образ Золотой рыбки из сказки, и Дед настоящий, раздающий яркие ленточки, которые нужно повязать на колесо и провернуть несколько кругов.



Будут и Иван-дурак со своим верным Коньком-горбунком, и Петрушка, и скоморохи. А Морозко вместе с Марфушей субботним вечером разведут костёр и будут ждать путников, чтобы напоить вкусным чаем, согреться в дружном хороводе да послушать песни народные.

И на санях покататься, и блинов поесть, и порукодельничать – всё на Широкой Масленице в ЭТНОМИРе ежегодно устраивают в лучших традициях. Оба дня на площадках этнографического парка-музея выступают артисты фольклорных жанров. Атмосфера самая правильная. Особенно если приехать в хорошей компании — с друзьями и детьми. Подробнее о событии на ethnomir.ru