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«Массового турпотока из России в Грецию больше нет»

«Массового турпотока из России в Грецию больше нет»

Афины (Греция)

В интервью журналистам Андрей Маслов, российский посол в Греции заявил, что массовый туризм остался в прошлом.

«Что касается массового туризма из России в Грецию, то это осталось в прошлом. Сразу после того, как были отменены прямые рейсы из Афин в Москву и из Москвы в Афины, заблокированы странами ЕС карты отечественных банков, интерес к греческому направлению пошел резко вниз», — рассказал посол в интервью «РИА Новости»

Статистика показывает крайне низкие показатели: лишь 15 тысяч россиян смогли посетить греческие курорты за период в десять месяцев.

Основными причинами такого спада стали технические сложности: прекращение прямого авиасообщения между странами и невозможность использования российских банковских карт на территории Греции.

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