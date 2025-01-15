Маврикий признан лучшим направлением для медового месяца

Островное государство Маврикий было названо лучшим в мире направлением для медового месяца по версии престижной премии TripAdvisor Travelers' Choice Awards 2025, опередив такие известные направления для отдыха вдвоем, как Бали и Мальдивские острова.
Пятерка лучших направлений для медового месяца в 2025 году по версии TripAdvisor Travelers' Choice Awards:
1. Маврикий
2. Бали
3. Мальдивы
4. Хойан
5. Пхукет
«Эта награда отражает стремление Маврикия обеспечить непревзойденный опыт для молодоженов. Маврикий предлагает больше, чем просто прекрасные пляжи – это направление, где роскошь сочетается с аутентичностью, создавая идеальные моменты для пар, начинающих свой совместный жизненный путь», — отметил Ричард Дюваль, министр туризма Маврикия.
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