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Russian Traveler

№ 5 (14)

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Russian Traveler №5(14) 2024
Идеальный гид по зимнему Дубаю
Идеальный гид по зимнему Дубаю

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Маврикий признан лучшим направлением для медового месяца

Маврикий признан лучшим направлением для медового месяца

Островное государство Маврикий было названо лучшим в мире направлением для медового месяца по версии престижной премии TripAdvisor Travelers' Choice Awards 2025, опередив такие известные направления для отдыха вдвоем, как Бали и Мальдивские острова.

Пятерка лучших направлений для медового месяца в 2025 году по версии TripAdvisor Travelers' Choice Awards:

1. Маврикий
2. Бали
3. Мальдивы
4. Хойан
5. Пхукет

«Эта награда отражает стремление Маврикия обеспечить непревзойденный опыт для молодоженов. Маврикий предлагает больше, чем просто прекрасные пляжи – это направление, где роскошь сочетается с аутентичностью, создавая идеальные моменты для пар, начинающих свой совместный жизненный путь», — отметил Ричард Дюваль, министр туризма Маврикия.

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