Эксперты назвали популярные направления для отдыха на майские праздники

Туристы отдают предпочтения российским черноморским курортам.

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Первый зампредседателя Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин сообщил, что на майские праздники большинство российских туристов отдают предпочтение российским черноморским курортам и популярным международным направлениям, таким как Турция, Египет, ОАЭ, Таиланд и Китай.

Самыми любимыми внутренними регионами у путешественников стали Краснодарский край и Крым, спрос на посещение которых вырос почти на 80%. Кроме того, активно осваивается и более экономичный вариант отдыха — курорты Азовского моря.

Помимо морского отдыха, многие жители России используют длинные выходные для экскурсионных туров по Москве и Санкт-Петербургу, а также регионам Северо-Западного федерального округа. Специалист особо выделил рост интереса к поездкам в Казань, Татарстан, районы минеральных источников и даже регионы Дальнего Востока, где иногда организуются комплексные путешествия.

За границей россияне преимущественно едут туда же, куда и летом: приоритетными странами становятся Турция, Египет и ОАЭ, к которым прибавляются визиты в Таиланд и Китай. Есть и те, кто выбирает редкие направления, например, Мальдивы.

Среди соседних стран наибольший наплыв российских гостей фиксируется в Абхазии и Белоруссии.

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что шри-ланкийские отели подготовили заманчивые предложения для российских туристов на майские праздники 2025 года.