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Эксперты назвали популярные направления для отдыха на майские праздники

Эксперты назвали популярные направления для отдыха на майские праздники

Туристы отдают предпочтения российским черноморским курортам.

Первый зампредседателя Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин сообщил, что на майские праздники большинство российских туристов отдают предпочтение российским черноморским курортам и популярным международным направлениям, таким как Турция, Египет, ОАЭ, Таиланд и Китай.

Самыми любимыми внутренними регионами у путешественников стали Краснодарский край и Крым, спрос на посещение которых вырос почти на 80%. Кроме того, активно осваивается и более экономичный вариант отдыха — курорты Азовского моря.

Помимо морского отдыха, многие жители России используют длинные выходные для экскурсионных туров по Москве и Санкт-Петербургу, а также регионам Северо-Западного федерального округа. Специалист особо выделил рост интереса к поездкам в Казань, Татарстан, районы минеральных источников и даже регионы Дальнего Востока, где иногда организуются комплексные путешествия.

За границей россияне преимущественно едут туда же, куда и летом: приоритетными странами становятся Турция, Египет и ОАЭ, к которым прибавляются визиты в Таиланд и Китай. Есть и те, кто выбирает редкие направления, например, Мальдивы.

Среди соседних стран наибольший наплыв российских гостей фиксируется в Абхазии и Белоруссии.

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что шри-ланкийские отели подготовили заманчивые предложения для российских туристов на майские праздники 2025 года.

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