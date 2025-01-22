Мэр Ниццы запретил заход круизных судов в порт

Мэр Кристиан Эстрози планирует издать распоряжение о полном запрете захода в порт круизных лайнеров. Новые ограничения, которые вступят в силу уже этим летом, затронут как порт Ниццы, так и акваторию Вильфранш-сюр-Мер.

«Мы не дали бетону задушить Ниццу, мы не позволили чрезмерному туризму задушить ее», – говорит мэр.

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«Круизам, которые загрязняют окружающую среду, привозят недорогую клиентуру, которая ничего не потребляет, но оставляет свои отходы, нет места у нас», – заявил Кристиан Эстрози.



«После упорной борьбы экологических активистов на Лазурном берегу был достигнут значительный успех». Так заявила Жюльет Шенель-Ле Ру, возглавляющая движение защитников природы в Ницце. Однако она подчеркнула, что рано праздновать полную победу, поскольку проблема загрязнения окружающей среды роскошными мегаяхтами остается актуальной. Местные парламентарии, представляющие экологическое движение, долгое время боролись с негативными последствиями массового туризма и загрязнением, вызванным круизными судами.