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Мэр Ниццы запретил заход круизных судов в порт

Мэр Ниццы запретил заход круизных судов в порт

Мэр Кристиан Эстрози планирует издать распоряжение о полном запрете захода в порт круизных лайнеров. Новые ограничения, которые вступят в силу уже этим летом, затронут как порт Ниццы, так и акваторию Вильфранш-сюр-Мер.

«Мы не дали бетону задушить Ниццу, мы не позволили чрезмерному туризму задушить ее», – говорит мэр. 

«Круизам, которые загрязняют окружающую среду, привозят недорогую клиентуру, которая ничего не потребляет, но оставляет свои отходы, нет места у нас», – заявил Кристиан Эстрози. 

«После упорной борьбы экологических активистов на Лазурном берегу был достигнут значительный успех». Так заявила Жюльет Шенель-Ле Ру, возглавляющая движение защитников природы в Ницце. Однако она подчеркнула, что рано праздновать полную победу, поскольку проблема загрязнения окружающей среды роскошными мегаяхтами остается актуальной. Местные парламентарии, представляющие экологическое движение, долгое время боролись с негативными последствиями массового туризма и загрязнением, вызванным круизными судами. 

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