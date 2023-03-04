Метель на два дня заблокировала туристов в Заполярье

Единственную дорогу в Териберку пробивала снегоуборочная техника.

Российские туристы оказались на два дня заперты в селе Териберка (Кольский район Мурманской области) из-за сильной снежной метели, заблокировавшей единственную дорогу. 2 марта, спустя два дня снежного плена, к туристам пробилась снегоуборочная техника, после чего они добрались до Мурманска в составе автоколонны.

Ранее селяне предложили застрявшим туристам пятичасовой трансфер до военного городка Североморск-3 на восьмиместном вездеходе за 85 тысяч рублей. Предполагалось, что путешественники из военного городка смогут добраться до Мурманска обычным транспортом. Однако туристы отклонили это предложение. Несмотря на все непредвиденные сложности, они остались довольны поездкой на север России.

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«Все прошло удачно, дорогу открыли. Териберка и ее окрестности в самое сердце попали своей суровой красотой. Мы в полном восторге и ничуть не пожалели о поездке. Еще и северное сияние во всей красе удалось увидеть», — рассказала одна из них.

Ранее сообщалось, что популярное среди туристов село Териберка на побережье Баренцева моря в Мурманской области привлекло инвестиции на один миллиард рублей — об этом рассказал губернатор региона Андрей Чибис. Он добавил, что село ежегодно посещают до 50 тысяч туристов.