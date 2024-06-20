Между Алтаем и Тувой откроют туристический автомобильный маршрут

До 2030 года планируется открыть туристический автомобильный маршрут между селами Кош-Агач в Республике Алтай и Кызыл-Хая в Республике Тыва.

До 2030 года планируется открыть туристический автомобильный маршрут между селами Кош-Агач в Республике Алтай и Кызыл-Хая в Республике Тыва. На Международном Сибирском транспортном форуме информацию об этом сообщил глава Тувы – Владислав Ховалыг.

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Власти Тувы планируют увеличить турпоток в регионе до 225 тысяч туристов к 2024 году. Для сравнения в 2022 году республику посетило уже 138 тысяч туристов. В прошлом году турпоток вырос до 175 тысяч.